***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.01.2020 12:37
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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07.10.2019
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KUB FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2019 4. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.522,48 % 0,007576 % 0,038346 % 506,148006
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 65,2 % 0,021002 % 0,000263 % 1,250149
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810257
BIST
15:53116.860
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 3.984,43
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:535,8763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0385
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:536,5333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0417
|Açılış
|: 6,5290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:53293,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -3,30
|Açılış
|: 293,71
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,12
|78.386.153
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,83
|79.908.402
|% 18,67
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|CELHA
|7,37
|18.675.267
|% 16,25
|
|SRVGY
|11,36
|4.605.236
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,89
|6.062.713
|% -5,00
|
|TBORG
|12,50
|1.434.639
|% -3,85
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,10
|1.765.778.904
|% 4,44
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|GARAN
|11,84
|525.805.828
|% 6,67
|
|PETKM
|3,83
|515.965.716
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,44
|508.357.785
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|508.357.785
|% 3,60
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|ISGYO
|1,87
|403.263.677
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,65
|298.148.369
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,71
|423.290.207
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6352
|7,6735
|% -1,19
|
|Frank
|6,0120
|6,0482
|% -0,73
|
|Riyal
|1,5611
|1,5689
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|-6,17
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-61,55
|
|Yarım
|935
|959
|-29,77
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,89
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,60
|65,60
|0,16
|
Seans Raporu
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16:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4741, 57 artarak (% 3.46 ) 141, 979
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16:05ATEKS
Yüzde 8.22 oranında artışla 14.62 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 136 adet işlem
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16:03TSPOR
Yüzde 7.11 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 415, 951 adet işlem
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16:02GARAN
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.85 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 858, 341 adet işlem