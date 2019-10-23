***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
23.10.2019 15:09
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2019
Açıklamalar
01.01.2019-30.09.2019 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUMUZ İLİŞİKTE VERİLMEKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794363
BIST
16:2199.508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.621,84
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.546
En Düşük
98.637
16:215,7623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0461
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7556
16:216,4102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0535
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,4040
16:21276,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,30
|Açılış
|: 276,59
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
276,26
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.533.375
|% 19,42
|
|KLNMA
|40,96
|24.826.823
|% 16,70
|
|TURGG
|43,42
|15.381.357
|% 14,75
|
|IHYAY
|0,87
|101.961.491
|% 12,99
|
|KAREL
|11,03
|24.333.380
|% 10,85
|
|ORMA
|2,67
|123.156
|% -19,09
|
|PRZMA
|3,75
|153.818
|% -10,50
|
|DGGYO
|2,92
|21.771.586
|% -5,19
|
|SANEL
|4,03
|7.305
|% -4,50
|
|TUCLK
|2,88
|53.588.101
|% -4,00
|
|THYAO
|11,88
|1.179.501.430
|% 2,68
|
|GARAN
|9,61
|423.993.546
|% 3,11
|
|ASELS
|18,07
|406.334.755
|% 2,26
|
|AKBNK
|7,14
|376.508.936
|% 1,13
|
|KRDMD
|2,24
|306.031.718
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,24
|306.031.718
|% 4,19
|
|IHYAY
|0,87
|101.961.491
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,53
|54.468.231
|% 6,00
|
|THYAO
|11,88
|1.179.501.430
|% 2,68
|
|IHLGM
|0,88
|85.712.954
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4074
|7,4446
|% -0,66
|
|Frank
|5,8059
|5,8409
|% -0,71
|
|Riyal
|1,5329
|1,5406
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|4,08
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-12,02
|
|Yarım
|884
|907
|-5,81
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,91
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|58,92
|58,92
|-0,78
|
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