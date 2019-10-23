***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -1.590 -325.382 833.320 4.006.348 0 4.006.348Transferler833.320 -833.320Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-32.025 391.176 359.151 359.151Dönem Karı (Zararı)391.176 391.176 391.176Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-32.025 -32.025 -32.025Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -33.615 507.938 399.176 4.365.499 4.365.499Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -22.616 498.264 9.674 757.067 4.742.389 4.742.389Transferler766.741 -9.674 -757.067Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.708 2.670.685 2.694.393 2.694.393Dönem Karı (Zararı)2.670.685 2.670.685 2.670.685Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23.708 23.708 23.708Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 1.092 1.265.005 2.670.685 7.436.782 7.436.782Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.203.901 -48.588Dönem Karı (Zararı)2.670.685 391.176Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.471.299 481.014Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler733.737 15.994Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-112.781 607.895Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-16.000 92.211Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-21.731Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-75.050 515.684Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler142.321Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler142.321Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 708.022 -142.875İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler959.616 -678.130Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.410.744 -434.677Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-492.384 307.675İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-162.990 -47.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-329.394 354.678Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-120.670 -55.248İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.877İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-120.670 -25.371Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-82.862 -93.220Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-777.066 -348.335İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-797.079 -350.150İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)20.013 1.815Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.854 -54.325İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)21.854 -54.325Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.101.600 194.060Kira Ödemeleri-831.157Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler7 -889.500 -8.017Vergi İadeleri (Ödemeleri)-177.042 -234.631YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-104.963 -26.323Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-104.963 -26.323Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-104.963 -26.323FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.098.938 -74.911NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.098.938 -74.911DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.312.214 1.794.637DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.411.152 1.719.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.411.152 2.312.214Finansal Yatırımlar5 2.410.744Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.410.744Ticari Alacaklar6 2.539.789 2.047.405İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,15 1.776.444 1.613.454İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 763.345 433.951Diğer Alacaklar165.019 44.349İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar165.019 44.349Peşin Ödenmiş Giderler147.748 64.886İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler147.748 64.886ARA TOPLAM8.263.708 6.879.598TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.263.708 6.879.598DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar190.598 139.419Kullanım Hakkı Varlıkları540.617Ertelenmiş Vergi Varlığı11 101.982TOPLAM DURAN VARLIKLAR731.215 241.401TOPLAM VARLIKLAR8.994.923 7.120.999KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar233.829İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar233.829Kiralama İşlemlerinden Borçlar233.829Ticari Borçlar53.076 830.142İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 14.356 811.435İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar38.720 18.707Diğer Borçlar165.571 143.717İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar165.571 143.717Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 217.409 164.029Kısa Vadeli Karşılıklar56.628 1.044.319Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7 56.628 1.010.555Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar33.764ARA TOPLAM726.513 2.182.207TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER726.513 2.182.207UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar374.612İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar374.612Uzun Vadeli Karşılıklar245.427 196.403Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7 245.427 196.403Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü211.589TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER831.628 196.403TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.558.141 2.378.610ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.436.782 4.742.389Ödenmiş Sermaye8 3.500.000 3.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.092 -22.616Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.092 -22.616Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.265.005 498.264Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9.674Net Dönem Karı veya Zararı2.670.685 757.067TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.436.782 4.742.389TOPLAM KAYNAKLAR8.994.923 7.120.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 8.318.262 4.368.229 3.416.704 939.156TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.318.262 4.368.229 3.416.704 939.156BRÜT KAR (ZARAR)8.318.262 4.368.229 3.416.704 939.156Genel Yönetim Giderleri10 -5.074.123 -4.375.934 -1.612.486 -1.620.969Pazarlama Giderleri-432.425 -277.544 -148.393 -98.288Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler926.937 1.244.979 -433.051 911.740Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-217.623 -425.579 -1.625 -411.130ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.521.028 534.151 1.221.149 -279.491FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.521.028 534.151 1.221.149 -279.491Finansman Giderleri-142.321 -39.129SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.378.707 534.151 1.182.020 -279.491Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-708.022 -142.975 -204.418 71.455Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -394.451 -164.630 -217.409 -123.127Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -313.571 21.655 12.991 194.582SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.670.685 391.176 977.602 -208.036DÖNEM KARI (ZARARI)2.670.685 391.176 977.602 -208.036Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.670.685 391.176 977.602 -208.036Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 12 0,76000000 0,11000000 0,28000000 -0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar23.708 -32.025 7.505 -2.585Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.395 -41.057 10.141 -3.314Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.687 9.032 -2.636 729Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-6.687 9.032 -2.636 729Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.708 -32.025 7.505 -2.585TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.694.393 359.151 985.107 -210.621Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.694.393 359.151 985.107 -210.621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794362BIST