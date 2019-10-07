***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 18:09
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2019
Açıklama
KYA FON GİDER BİLGİLERİ 2019-3. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
889,48 % 0,01526522
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00148777
Bağımsız Denetim Ücreti
4.514,57 % 0,07747886
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.274,29 % 0,1934889
Fon Yönetim Ücreti
127.072,18 % 2,18080753
Hisse Senedi Komisyonu
53.578,34 % 0,91950927
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
857,06 % 0,01470883
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,01436113
Türev Araçlar Komisyonu
2.447,61 % 0,04200578
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
149,68 % 0,0025688
TOPLAM GİDERLER
201.706,7 % 3,4616821
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.826.840,66 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791035
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8459
En Düşük
5,8303
18:056,4154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4155
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10