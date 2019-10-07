***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2019AçıklamaKYA FON GİDER BİLGİLERİ 2019-3. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri889,48 % 0,01526522Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00148777Bağımsız Denetim Ücreti4.514,57 % 0,07747886Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.274,29 % 0,1934889Fon Yönetim Ücreti127.072,18 % 2,18080753Hisse Senedi Komisyonu53.578,34 % 0,91950927Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu857,06 % 0,01470883Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,01436113Türev Araçlar Komisyonu2.447,61 % 0,04200578Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler149,68 % 0,0025688TOPLAM GİDERLER201.706,7 % 3,4616821DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.826.840,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791035BIST