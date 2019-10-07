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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2019 18:09
GÜNCEL HABERLER

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2019
Açıklama

KYA FON GİDER BİLGİLERİ 2019-3. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
889,48 % 0,01526522
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00148777
Bağımsız Denetim Ücreti
4.514,57 % 0,07747886
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.274,29 % 0,1934889
Fon Yönetim Ücreti
127.072,18 % 2,18080753
Hisse Senedi Komisyonu
53.578,34 % 0,91950927
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
857,06 % 0,01470883
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,01436113
Türev Araçlar Komisyonu
2.447,61 % 0,04200578
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
149,68 % 0,0025688
TOPLAM GİDERLER
201.706,7 % 3,4616821
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.826.840,66 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791035


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