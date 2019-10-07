***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2019AçıklamaKRC FON GİDER BİLGİLERİ 2019-3. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.152,92 % 0,01463066Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00030541Bağımsız Denetim Ücreti4.498,29 % 0,01584739Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.418,07 % 0,10716227Fon Yönetim Ücreti309.887,01 % 1,09172597Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu282,26 % 0,0009944Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.292,95 % 0,02569292Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00294803Türev Araçlar Komisyonu4.612,04 % 0,01624813Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.720,26 % 0,02367535TOPLAM GİDERLER368.787,29 % 1,29923052DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.385.054,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791036BIST