***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 18:09
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2019
Açıklama
KRC FON GİDER BİLGİLERİ 2019-3. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.152,92 % 0,01463066
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00030541
Bağımsız Denetim Ücreti
4.498,29 % 0,01584739
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.418,07 % 0,10716227
Fon Yönetim Ücreti
309.887,01 % 1,09172597
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
282,26 % 0,0009944
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.292,95 % 0,02569292
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00294803
Türev Araçlar Komisyonu
4.612,04 % 0,01624813
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.720,26 % 0,02367535
TOPLAM GİDERLER
368.787,29 % 1,29923052
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.385.054,4 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791036
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8459
En Düşük
5,8303
18:056,4154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4155
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10