***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 18:09
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2019
Açıklama
KUB FON GİDER BİLGİLERİ 2019-3. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.773,3 % 0,01560007
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00035841
Bağımsız Denetim Ücreti
4.519,57 % 0,0186854
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.777,71 % 0,19752887
Fon Yönetim Ücreti
264.774,32 % 1,09466471
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
12,62 % 0,00005218
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.102,28 % 0,01282585
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00345961
Türev Araçlar Komisyonu
4.445,65 % 0,01837979
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.357,42 % 0,042821
TOPLAM GİDERLER
339.686,36 % 1,40437588
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.187.709,59 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791037
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8459
En Düşük
5,8303
18:056,4154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4155
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10