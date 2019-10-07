***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2019AçıklamaKUB FON GİDER BİLGİLERİ 2019-3. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.773,3 % 0,01560007Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00035841Bağımsız Denetim Ücreti4.519,57 % 0,0186854Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.777,71 % 0,19752887Fon Yönetim Ücreti264.774,32 % 1,09466471Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12,62 % 0,00005218Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.102,28 % 0,01282585Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00345961Türev Araçlar Komisyonu4.445,65 % 0,01837979Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.357,42 % 0,042821TOPLAM GİDERLER339.686,36 % 1,40437588DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.187.709,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791037BIST