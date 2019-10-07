***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2019AçıklamaKRS FON GİDER BİLGİLERİ 2019-3. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri29.379,93 % 0,01519183Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00004483Bağımsız Denetim Ücreti13.286,05 % 0,00686997Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri203.591,06 % 0,10527322Fon Yönetim Ücreti1.584.540,38 % 0,8193369Hisse Senedi Komisyonu156,43 % 0,00008089Tahvil Bono Komisyonu125,47 % 0,00006488Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.928,64 % 0,00409975Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00043269Türev Araçlar Komisyonu23.453,87 % 0,01212757Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler138.404,02 % 0,07156619TOPLAM GİDERLER2.001.789,34 % 1,03508871DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ193.393.021,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791038BIST