***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 18:09
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2019
Açıklama
KRS FON GİDER BİLGİLERİ 2019-3. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
29.379,93 % 0,01519183
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00004483
Bağımsız Denetim Ücreti
13.286,05 % 0,00686997
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
203.591,06 % 0,10527322
Fon Yönetim Ücreti
1.584.540,38 % 0,8193369
Hisse Senedi Komisyonu
156,43 % 0,00008089
Tahvil Bono Komisyonu
125,47 % 0,00006488
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.928,64 % 0,00409975
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00043269
Türev Araçlar Komisyonu
23.453,87 % 0,01212757
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
138.404,02 % 0,07156619
TOPLAM GİDERLER
2.001.789,34 % 1,03508871
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
193.393.021,64 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791038
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8459
En Düşük
5,8303
18:056,4154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4155
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10