***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2019AçıklamaKRF FON GİDER BİLGİLERİ 2019-3. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.713,72 % 0,01578009Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00023942Bağımsız Denetim Ücreti4.513,07 % 0,01246415Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.636,47 % 0,09565861Fon Yönetim Ücreti396.494,74 % 1,09503465Hisse Senedi Komisyonu1.440,08 % 0,0039772Tahvil Bono Komisyonu215,38 % 0,00059483Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.797,79 % 0,02705942Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00231106Türev Araçlar Komisyonu27.029,51 % 0,07464979Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.645,14 % 0,0349232TOPLAM GİDERLER493.409,39 % 1,36269242DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.208.419,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791039BIST