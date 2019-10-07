***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 18:09
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2019
Açıklama
KRT FON GİDER BİLGİLERİ 2019-3. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
6.822,75 % 0,01553128
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
163,72 % 0,00037269
Bağımsız Denetim Ücreti
5.124,84 % 0,01166617
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.051,77 % 0,08889731
Fon Yönetim Ücreti
360.663,97 % 0,82101416
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.578,85 % 0,00814688
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
845,39 % 0,00192444
Türev Araçlar Komisyonu
1.508,31 % 0,00343351
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.944,35 % 0,0135317
TOPLAM GİDERLER
423.703,95 % 0,96451814
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.929.080,49 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791040
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8459
En Düşük
5,8303
18:056,4154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4155
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10