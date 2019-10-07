***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2019AçıklamaKRT FON GİDER BİLGİLERİ 2019-3. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.822,75 % 0,01553128Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri163,72 % 0,00037269Bağımsız Denetim Ücreti5.124,84 % 0,01166617Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.051,77 % 0,08889731Fon Yönetim Ücreti360.663,97 % 0,82101416Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.578,85 % 0,00814688Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar845,39 % 0,00192444Türev Araçlar Komisyonu1.508,31 % 0,00343351Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.944,35 % 0,0135317TOPLAM GİDERLER423.703,95 % 0,96451814DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.929.080,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791040BIST