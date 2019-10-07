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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2019 18:09
GÜNCEL HABERLER

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2019
Açıklama

KRT FON GİDER BİLGİLERİ 2019-3. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.822,75 % 0,01553128
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
163,72 % 0,00037269
Bağımsız Denetim Ücreti
5.124,84 % 0,01166617
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.051,77 % 0,08889731
Fon Yönetim Ücreti
360.663,97 % 0,82101416
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.578,85 % 0,00814688
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
845,39 % 0,00192444
Türev Araçlar Komisyonu
1.508,31 % 0,00343351
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.944,35 % 0,0135317
TOPLAM GİDERLER
423.703,95 % 0,96451814
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.929.080,49 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791040


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