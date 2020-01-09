***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/10/2019AçıklamaKYA FON GİDER BİLGİLERİ 2019-4. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.250,24 % 0,02091088Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00144993Bağımsız Denetim Ücreti5.736,33 % 0,09594295Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.800,4 % 0,247544Fon Yönetim Ücreti174.285,8 % 2,91501609Hisse Senedi Komisyonu64.012,97 % 1,07064854Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.085,46 % 0,01815485Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0176571Türev Araçlar Komisyonu2.496,26 % 0,04175118Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler195,06 % 0,00326247TOPLAM GİDERLER265.004,91 % 4,43233802DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.978.896,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810237BIST