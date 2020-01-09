***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/10/2019AçıklamaKRC FON GİDER BİLGİLERİ 2019-4. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.976,4 % 0,02004462Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00029076Bağımsız Denetim Ücreti5.736,61 % 0,01924038Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.929,59 % 0,13727632Fon Yönetim Ücreti434.706,6 % 1,45798973Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu357,39 % 0,00119867Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.953,27 % 0,04009082Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00354078Türev Araçlar Komisyonu9.137,38 % 0,03064643Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.380,24 % 0,04152286TOPLAM GİDERLER522.319,87 % 1,75184137DÖNEMhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810238BIST