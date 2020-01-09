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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 12:33
GÜNCEL HABERLER



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/10/2019
Açıklama

KUB FON GİDER BİLGİLERİ 2019-4. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
5.230,1 % 0,02106105
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00034909
Bağımsız Denetim Ücreti
5.734,89 % 0,02309379
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
64.704,99 % 0,26056008
Fon Yönetim Ücreti
362.890,62 % 1,46132174
Hisse Senedi Komisyonu
65,2 % 0,00026255
Tahvil Bono Komisyonu
12,62 % 0,00005082
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.857,98 % 0,01553567
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00425119
Türev Araçlar Komisyonu
5.651,88 % 0,02275952
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
24.660,78 % 0,09930633
TOPLAM GİDERLER
473.951,45 % 1,90855183
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.833.040,52 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810239


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 7,48 9.392.013 % 17,98  
FMIZP 54,75 5.547.851 % 11,73  
RYSAS 4,77 35.667.051 % 11,71  
BRKO 0,33 170.036 % 10,00  
IHYAY 1,00 20.968.339 % 9,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6322 7,6704 % -1,23  
Frank 6,0080 6,0442 % -0,79  
Riyal 1,5619 1,5697 % -0,66  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 292 292 -4,83  
Cumhuriyet 1.938 1.967 -64,00  
Tam 1.931 1.979 -65,46  
Yarım 933 957 -31,66  
Çeyrek 468 479 -15,83  
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