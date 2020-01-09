***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/10/2019AçıklamaKUB FON GİDER BİLGİLERİ 2019-4. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.230,1 % 0,02106105Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00034909Bağımsız Denetim Ücreti5.734,89 % 0,02309379Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.704,99 % 0,26056008Fon Yönetim Ücreti362.890,62 % 1,46132174Hisse Senedi Komisyonu65,2 % 0,00026255Tahvil Bono Komisyonu12,62 % 0,00005082Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.857,98 % 0,01553567Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00425119Türev Araçlar Komisyonu5.651,88 % 0,02275952Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.660,78 % 0,09930633TOPLAM GİDERLER473.951,45 % 1,90855183DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.833.040,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810239BIST