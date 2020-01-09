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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 12:33
GÜNCEL HABERLER



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/10/2019
Açıklama

KRS FON GİDER BİLGİLERİ 2019-4. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
40.087,24 % 0,02034018
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00004399
Bağımsız Denetim Ücreti
22.342,53 % 0,01133655
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
265.144,99 % 0,13453403
Fon Yönetim Ücreti
2.157.276,62 % 1,09459778
Hisse Senedi Komisyonu
478,46 % 0,00024277
Tahvil Bono Komisyonu
295,72 % 0,00015005
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.657,58 % 0,00692983
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00053566
Türev Araçlar Komisyonu
30.021,86 % 0,01523303
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
215.447,04 % 0,10931739
TOPLAM GİDERLER
2.745.894,43 % 1,39326127
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
197.083.956,69 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810240


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FMIZP 54,75 5.547.851 % 11,73  
RYSAS 4,77 35.667.051 % 11,71  
BRKO 0,33 170.036 % 10,00  
IHYAY 1,00 20.968.339 % 9,89  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6322 7,6704 % -1,23  
Frank 6,0080 6,0442 % -0,79  
Riyal 1,5619 1,5697 % -0,66  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 292 292 -4,95  
Cumhuriyet 1.940 1.969 -62,00  
Tam 1.930 1.978 -66,26  
Yarım 933 957 -32,05  
Çeyrek 468 478 -16,02  
Gümüş.Ons 17,92 17,95 -0,19  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,06  
B. Petrol 65,50 65,50 0,06  
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