***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/10/2019AçıklamaKRS FON GİDER BİLGİLERİ 2019-4. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri40.087,24 % 0,02034018Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00004399Bağımsız Denetim Ücreti22.342,53 % 0,01133655Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri265.144,99 % 0,13453403Fon Yönetim Ücreti2.157.276,62 % 1,09459778Hisse Senedi Komisyonu478,46 % 0,00024277Tahvil Bono Komisyonu295,72 % 0,00015005Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.657,58 % 0,00692983Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00053566Türev Araçlar Komisyonu30.021,86 % 0,01523303Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler215.447,04 % 0,10931739TOPLAM GİDERLER2.745.894,43 % 1,39326127DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ197.083.956,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810240BIST