***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/10/2019AçıklamaKRF FON GİDER BİLGİLERİ 2019-4. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.204,63 % 0,02120895Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00022409Bağımsız Denetim Ücreti5.735,75 % 0,0148269Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.915,16 % 0,12386057Fon Yönetim Ücreti564.722,86 % 1,45980723Hisse Senedi Komisyonu20.895,38 % 0,05401451Tahvil Bono Komisyonu310,49 % 0,00080262Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.889,74 % 0,03590494Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00272898Türev Araçlar Komisyonu51.553,51 % 0,1332657Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.924,92 % 0,04375088TOPLAM GİDERLER731.294,83 % 1,89039537DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.684.755,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810241BIST