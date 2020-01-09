***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/10/2019AçıklamaKRT FON GİDER BİLGİLERİ 2019-4. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.191,78 % 0,02052439Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri163,72 % 0,00036557Bağımsız Denetim Ücreti7.011,76 % 0,01565661Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.892,76 % 0,11810459Fon Yönetim Ücreti490.811,31 % 1,09593583Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.112,2 % 0,01141507Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.064,29 % 0,00237646Türev Araçlar Komisyonu2.313,99 % 0,00516692Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.984,75 % 0,0178292TOPLAM GİDERLER576.546,56 % 1,28737464DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.784.675,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810242BIST