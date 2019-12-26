***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.12.2019 15:02
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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26.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon katılma paylarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)'nda işlem görmesini teminen fon izahnamesinde değişikliğe gidilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805304
BIST
18:05113.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 323,80
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:055,9371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:056,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:05288,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,70
|Açılış
|: 288,23
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,35
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|147.440.167
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.466.150
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.296.281
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,84
|1.044.323
|% -13,62
|
|CLEBI
|107,00
|4.237.707
|% -5,73
|
|MTRYO
|7,00
|204.251
|% -5,41
|
|ASUZU
|13,85
|55.734.995
|% -4,94
|
|YBTAS
|2.711,00
|37.746
|% -4,77
|
|ISFIN
|3,95
|930.412.056
|% 12,54
|
|THYAO
|13,96
|611.174.182
|% -0,07
|
|ASELS
|19,70
|500.281.818
|% 0,00
|
|SISE
|5,31
|356.887.646
|% -1,12
|
|PETKM
|3,73
|290.797.852
|% -0,27
|
|ISFIN
|3,95
|930.412.056
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,86
|134.407.132
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,10
|125.021.349
|% -2,65
|
|ODAS
|2,17
|201.095.594
|% 4,83
|
|KARSN
|1,63
|143.417.800
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6881
|7,7267
|% 0,22
|
|Frank
|6,0281
|6,0644
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5775
|1,5855
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,47
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
Seans Raporu
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