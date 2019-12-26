***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.12.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon katılma paylarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)'nda işlem görmesini teminen fon izahnamesinde değişikliğe gidilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805304BIST