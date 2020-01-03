***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2020 16:21
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRT FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807430
BIST
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -2.248,04
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
112.617
18:055,9773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0202
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
18:056,6794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6821
En Düşük
6,6374
18:05297,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 4,78
|Açılış
|: 297,40
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,23
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,98
|70.926.620
|% 19,88
|
|MEPET
|2,28
|91.455.508
|% 13,43
|
|ARENA
|9,31
|41.008.009
|% 12,44
|
|ARTI
|0,89
|117.811
|% 9,88
|
|VKING
|2,36
|11.803.569
|% 9,77
|
|MTRYO
|6,38
|237.768
|% -14,93
|
|YONGA
|9,00
|81.284
|% -10,00
|
|TKURU
|6,42
|298.809
|% -9,96
|
|UZERB
|2,07
|18.371
|% -9,61
|
|SAMAT
|1,57
|12.498.739
|% -8,72
|
|THYAO
|14,26
|2.263.145.825
|% -3,91
|
|ASELS
|21,78
|1.220.834.517
|% 0,83
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IPEKE
|8,89
|717.390.357
|% 1,83
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|ALBRK
|1,54
|461.124.316
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,46
|364.289.419
|% -2,67
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IHLGM
|1,12
|230.599.798
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7987
|7,8378
|% -0,05
|
|Frank
|6,1322
|6,1692
|% 0,41
|
|Riyal
|1,5882
|1,5962
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.547
|1.548
|19,26
|
|Altın Gr.
|297
|297
|4,75
|
|Cumhuriyet
|1.970
|2.000
|31,00
|
|Tam
|1.963
|2.012
|33,45
|
|Yarım
|949
|973
|16,18
|
|Çeyrek
|476
|487
|8,09
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|68,08
|68,08
|1,83
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