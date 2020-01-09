***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
09.01.2020 12:34
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KYA FON PERFORMANS SUNUM RAPORU 2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810249
BIST
13:28116.819
En Yüksek
|Değişim
|: 3,49%
|| 3.942,50
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:285,8771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0377
|Açılış
|: 5,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:286,5336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0414
|Açılış
|: 6,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:28292,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -4,83
|Açılış
|: 292,18
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,80
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|7,45
|9.718.970
|% 17,51
|
|RYSAS
|4,77
|35.717.397
|% 11,71
|
|FMIZP
|54,45
|5.629.525
|% 11,12
|
|VKING
|3,16
|2.764.478
|% 10,10
|
|PINSU
|2,31
|9.141.169
|% 10,00
|
|BURVA
|12,00
|1.328.664
|% -6,98
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|NIBAS
|5,30
|15.048
|% -2,75
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|THYAO
|14,12
|1.419.587.411
|% 4,59
|
|GARAN
|11,87
|425.160.623
|% 6,94
|
|HALKB
|6,30
|376.910.473
|% 3,45
|
|ASELS
|22,80
|369.707.377
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,43
|356.604.340
|% 2,88
|
|EKGYO
|1,43
|356.604.340
|% 2,88
|
|ISGYO
|1,87
|347.451.851
|% 6,86
|
|ODAS
|2,30
|304.364.873
|% 6,98
|
|ALBRK
|1,63
|185.867.128
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,71
|296.678.560
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6340
|7,6723
|% -1,21
|
|Frank
|6,0074
|6,0436
|% -0,80
|
|Riyal
|1,5620
|1,5698
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.547
|1.548
|-12,38
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.967
|-64,00
|
|Tam
|1.931
|1.979
|-65,46
|
|Yarım
|933
|957
|-31,66
|
|Çeyrek
|468
|479
|-15,83
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,98
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,52
|65,52
|0,08
|