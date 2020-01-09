***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
09.01.2020 12:34
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC FON PERFORMANS SUNUM RAPORU 2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810250
BIST
15:53116.860
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 3.984,43
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:535,8763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0385
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:536,5333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0417
|Açılış
|: 6,5290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:53293,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -3,30
|Açılış
|: 293,71
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,09
|79.718.411
|% 19,20
|
|RYGYO
|4,79
|80.856.581
|% 17,69
|
|ODAS
|2,52
|715.337.073
|% 17,21
|
|CELHA
|7,40
|18.748.071
|% 16,72
|
|SRVGY
|11,36
|4.605.236
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,88
|6.087.420
|% -5,16
|
|ATAGY
|4,62
|8.223.630
|% -3,75
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,10
|1.767.862.016
|% 4,44
|
|ODAS
|2,52
|715.337.073
|% 17,21
|
|GARAN
|11,84
|526.371.298
|% 6,67
|
|PETKM
|3,82
|523.578.532
|% 3,24
|
|EKGYO
|1,44
|508.388.412
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|508.388.412
|% 3,60
|
|ODAS
|2,52
|715.337.073
|% 17,21
|
|ISGYO
|1,87
|403.309.297
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,65
|298.489.930
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,71
|423.586.696
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6372
|7,6755
|% -1,16
|
|Frank
|6,0126
|6,0488
|% -0,72
|
|Riyal
|1,5612
|1,5691
|% -0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-4,69
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,48
|
|Yarım
|935
|959
|-29,74
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|0,23
|
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