***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2019 15:42
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRT FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802022
BIST
18:05108.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 957,66
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
18:055,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0057
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
18:056,3926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
18:05273,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,53
|Açılış
|: 273,08
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|245.812.921
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|20.401.661
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.856.223
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.586.855
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.570.262
|% 19,85
|
|RALYH
|6,99
|21.890
|% -11,52
|
|EKIZ
|0,63
|168.899
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|AYCES
|7,48
|2.179.971
|% -8,22
|
|MEMSA
|0,26
|438.870
|% -7,14
|
|THYAO
|13,77
|1.042.437.003
|% 0,07
|
|ASELS
|19,68
|1.041.887.178
|% 3,91
|
|GARAN
|10,32
|375.317.840
|% 1,18
|
|AKBNK
|7,76
|352.488.338
|% 0,65
|
|PETKM
|3,62
|350.862.043
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,48
|296.492.571
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,32
|213.214.360
|% 8,20
|
|PETKM
|3,62
|350.862.043
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,42
|216.041.315
|% -0,41
|
|IEYHO
|0,46
|38.283.921
|% 12,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5436
|7,5814
|% 0,41
|
|Frank
|5,7958
|5,8307
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5298
|1,5374
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|2,02
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,41
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|0,41
|