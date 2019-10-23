***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
23.10.2019 15:09
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/10/2019
Karar Sayısı
2019/23
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:23.10.2019
KARAR SAYISI: 2019/23
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 Tarih 28676 No.lu Resmi Gazete'de yayınlanan II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetimden geçmemiş 30.09.2019 tarihli finansal tablolar incelenmiş olup, şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin
aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği
karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte
dürüst bir biçimde yansıttığını
beyan ederiz.
23.10.2019
DENİZ AKKUŞ AHMET KARAAHMETOĞLU AYŞE ÇATAKLI ÖZANT
YÖN.KUR.BAŞK.VEKİLİ YÖN.KUR.ÜYE- MÜDÜR MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794364
BIST