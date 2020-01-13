GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

13.01.2020 16:14
GÜNCEL HABERLER



***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma hakkı kullanım işlemlerine Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Ünvan ve anasözleşme değişikliği, bağlı ortaklık ve finansal duran varlık satışı ve yeni yatırımlar
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.04.2019
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Yoktur
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.01.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 20.01.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 31.01.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 19:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
KRSAN, TREKRSS00014 5,2445

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Ayrılma Hakkı işlemleri Invest AZ Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
17.01.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel kurulda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten payların maliki yatırımcılar ekte bulunan İşlem ve prosedürleri uygulayacaklardır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Karsusan - Ayrılma Hakkı Formu.pdf
EK: 2 Karsusan-Ayrılma hakkı kullanım duyurusu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812095


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00120.354
Değişim :  1,42% |  1.689,85
Açılış :  119.595  
Önceki Kapanış :  118.664  
En Yüksek
120.900 En Düşük
119.595
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 1,50 100.070.601 % 20,00  
HUBVC 25,24 106.530.064 % 19,96  
RYGYO 6,31 114.896.700 % 19,96  
YUNSA 13,30 148.969.935 % 19,93  
RYSAS 6,88 140.620.528 % 19,86  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6057 7,6438 % -0,58  
Frank 6,0221 6,0584 % 0,09  
Riyal 1,5606 1,5684 % -0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.550 1.550 -10,30  
Altın Gr. 293 293 -2,15  
Cumhuriyet 1.951 1.966 -20,00  
Tam 1.934 1.983 -12,07  
Yarım 935 959 -5,84  
Çeyrek 469 480 -2,92  
Gümüş.Ons 17,94 17,98 -0,11  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,02  
B. Petrol 64,55 64,55 -0,43  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru