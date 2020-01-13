***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma hakkı kullanım işlemlerine Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Ünvan ve anasözleşme değişikliği, bağlı ortaklık ve finansal duran varlık satışı ve yeni yatırımlarÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.04.2019Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu YokturÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.01.2020Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 20.01.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 31.01.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 19:00Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıKRSAN, TREKRSS00014 5,2445Para Birimi TRYEk AçıklamalarAyrılma Hakkı işlemleri Invest AZ Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecektir.17.01.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel kurulda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten payların maliki yatırımcılar ekte bulunan İşlem ve prosedürleri uygulayacaklardır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Karsusan - Ayrılma Hakkı Formu.pdfEK: 2 Karsusan-Ayrılma hakkı kullanım duyurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812095BIST