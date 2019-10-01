***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.10.2019 17:13
***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 'nun 04.04.2019 tarih ve 2019/17 numaralı kararı paralelinde anasözleşme ve unvan tadili hususunda Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanlığı 'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789429
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