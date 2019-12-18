***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.12.2019 14:36
***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ticaret unvanının değiştirilmesi ve faaliyet konusunun genişletilmesi amacı ile hazırlanan esas sözleşmenin 2 ve 4 'ncü maddelerinin tadili hususunda 12.12.2019 tarihinde yapılan başvurumuz üzerine T.C. Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası
Kurulu 'nun 06.12.2019 tarihli ve 1581 sayılı yazısına istinaden ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 'nun 333 'üncü maddesi hükmü gereğince izin vermiştir.
Tadil metni ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804133
BIST
15:30110.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -499,07
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
15:305,9103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0227
|Açılış
|: 5,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
15:306,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
15:30280,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,22
|Açılış
|: 280,60
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.329.474
|% 14,96
|
|MTRYO
|5,94
|9.228.435
|% 12,93
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|FMIZP
|38,40
|29.489.317
|% 11,63
|
|BURVA
|7,89
|8.943.579
|% 10,66
|
|NIBAS
|5,48
|85.637
|% -10,60
|
|MRGYO
|0,94
|13.451.861
|% -10,48
|
|MARTI
|0,89
|20.632.641
|% -10,10
|
|COSMO
|1,98
|6.292
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,00
|8.748
|% -10,00
|
|THYAO
|13,75
|644.163.421
|% -1,15
|
|KRDMD
|2,50
|278.629.292
|% 0,00
|
|TUPRS
|122,70
|248.428.382
|% -1,21
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|GUSGR
|2,55
|233.552.067
|% -1,16
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,50
|278.629.292
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|156.401.457
|% -3,31
|
|ODAS
|2,27
|226.820.489
|% 7,58
|
|GUSGR
|2,55
|233.552.067
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7111
|7,7498
|% 0,11
|
|Frank
|6,0002
|6,0364
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5710
|1,5789
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|0,59
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,34
|
|Cumhuriyet
|1.860
|1.888
|11,00
|
|Tam
|1.852
|1.898
|10,83
|
|Yarım
|895
|918
|5,23
|
|Çeyrek
|449
|459
|2,62
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|65,84
|65,84
|-0,26
|