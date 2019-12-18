***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ticaret unvanının değiştirilmesi ve faaliyet konusunun genişletilmesi amacı ile hazırlanan esas sözleşmenin 2 ve 4 'ncü maddelerinin tadili hususunda 12.12.2019 tarihinde yapılan başvurumuz üzerine T.C. Ticaret Bakanlığı, Sermaye PiyasasıKurulu 'nun 06.12.2019 tarihli ve 1581 sayılı yazısına istinaden ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 'nun 333 'üncü maddesi hükmü gereğince izin vermiştir.Tadil metni ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804133BIST