***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 24.197.979 -85.105 7.482.258 15.097.799 -3.870.470 47.704.584 47.704.584Transferler33 -3.870.470 3.870.470Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33 4.182 -4.194.406 -4.190.224 -4.190.224Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)368.000 0Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -17.877 24.197.979 -80.923 7.482.258 11.595.329 -4.194.406 43.882.360 43.882.360Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 22.582.795 -86.463 7.482.258 11.595.329 -4.634.735 41.821.307 41.821.307Transferler33 -4.634.735 4.634.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33 86.463 -86.463 9.537.213 9.537.213 9.537.213Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -17.877 22.582.795 0 7.482.258 6.874.131 9.537.213 51.358.520 51.358.520Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.518.828 3.106.189Dönem Karı (Zararı)33 9.537.213 -3.895.402Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.289.231 4.358.368Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47,48 2.794.652 606.183Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerDiğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9,11,30,49 0 61.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 0 18.322Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 0 42.705Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler51 0 18.739Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler9 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29,54 1.494.579 4.121.824Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-449.405Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-449.405İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler42.745.691 2.643.223Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 1.109.359 -245.339Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16,17 7.123.082 6.478.575Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 0 223.840Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 8.039.584 -588.930Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26-32 26.473.666 -3.834.478İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler609.555Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları56.572.135 3.106.189Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-53.307 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.574.691 -4.358.348Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri10.490.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları8 -4.724.824Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri157.206 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 157.206 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-67.221.897 -1.524Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -67.221.897 -1.524Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 368.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 1.284.318Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri22-25 0 2.135.715Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -851.397YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-55.863 32.159NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-55.863 32.159DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 58.735 2.937DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 2.872 35.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.872 58.735Finansal Yatırımlar8 0 658.000Ticari Alacaklar9 788.428 1.897.787İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 1.266.597İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 788.428 631.190Diğer Alacaklar11 5.608.922 24.027.597İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 105.562 18.564.633İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.503.360 5.462.964Stoklar13 52.104 52.104Peşin Ödenmiş Giderler15 10.884.014 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 1.047.382 504.736Diğer Dönen Varlıklar17 3.604.338 3.724.801ARA TOPLAM21.988.060 30.923.760Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar45 34.117.327 34.117.327TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR56.105.387 65.041.087DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 0 9.832.000Diğer Alacaklar11 3.344 3.344İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.344 3.344Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 3.000.000 3.000.000Maddi Duran Varlıklar20 7.350.883 8.044.123Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 64.963.279 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar64.963.279 0Peşin Ödenmiş Giderler0 10.604TOPLAM DURAN VARLIKLAR75.317.506 20.890.071TOPLAM VARLIKLAR131.422.893 85.931.158KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 8.978.036 938.452İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 802.400İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 8.978.036 136.052Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 19.501 220.850Diğer Borçlar11 26.885.664 182.583İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 26.851.979 182.583İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 33.685 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28 1.726.000 1.726.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28 1.726.000 1.726.000Kısa Vadeli Karşılıklar30 1.518.569 1.446.315Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 91.033 18.779Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 1.427.536 1.427.536Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 72.076 142.929ARA TOPLAM39.199.846 4.657.129Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler45 34.117.327 34.117.327TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.317.173 38.774.456UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar0 29.467İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 29.467Uzun Vadeli Karşılıklar30 0 53.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar53.307Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü46 6.747.200 5.252.621TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.747.200 5.335.395TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER80.064.373 44.109.851ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.358.520 41.821.307Ödenmiş Sermaye33 4.900.000 4.900.000Geri Alınmış Paylar (-)33 -17.877 -17.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33 22.582.795 22.496.332Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.582.795 22.582.795Diğer Kazançlar (Kayıplar)-86.463Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33 7.482.258 7.482.258Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 6.874.131 11.595.329Net Dönem Karı veya Zararı33 9.537.213 -4.634.735TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.358.520 41.821.307TOPLAM KAYNAKLAR131.422.893 85.931.158Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 133.303 100.174 0 -486.379Satışların Maliyeti45 -1.125.966 0 -297.109TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)133.303 -1.025.792 0 -783.488Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)133.303 -1.025.792 0 -783.488Genel Yönetim Giderleri47-48 -3.996.026 -586.393 -1.964.785 -217.501Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 4.358.215 1.202.839 1.782.254 1.108.897Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 0 0 0 44.394ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)495.492 -409.346 -182.531 152.302Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 10.527.829 119.104 274.167 119.104Yatırım Faaliyetlerinden Giderler50 0 -4.164.529 0 -580.955FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.023.321 -4.454.771 91.636 -309.549Finansman Gelirleri51 73.331 0 -1.528.360 -187.714Finansman Giderleri51 -64.860 -192.930 -107.062SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.031.792 -4.647.701 -1.436.724 -604.325Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.494.579 453.295 484.544 58.063Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -1.494.579 453.295 484.544 58.063SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.537.213 -4.194.406 -952.180 -546.262DÖNEM KARI (ZARARI)47 9.537.213 -4.194.406 -952.180 -546.262Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.537.213 -4.194.406 -952.180 -546.262Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 48 1,94640000 -0,85600000 -0,19430000 -2,88480000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 0 4.183 0 -943Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 0 5.229 0 -1.179Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 0 -1.046 0 236Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -1.046 236Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)52 0 4.183 0 -943TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52 9.537.213 -4.190.223 -952.180 -547.205Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.537.213 -4.190.223 -952.180 -547.205http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795676BIST