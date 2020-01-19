***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2018 YILI KAR PAYI DAĞITILMAMASINA YÖNELİK GENEL KURUL SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye bir hane fazla yazılmışKarar Tarihi 04.04.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.01.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)KRSAN, TREKRSS00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)KRSAN, TREKRSS00014 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz genel kurulu 17.02.2020 tarihinde toplanarak, 2018 yılında zarar oluşması sebebi ile, Yönetim Kurulumuzun kar payı dağıtılmaması yönündeki 04.04.2019 tarih ve 2019/13 sayılı kararını oy birliği ile onaylanmıştır.KAP açıklamamız teknik bir problem sebebi ile 19.01.2020 tarihinde (bugün) yapılabilmektedir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.900.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 147.918,8Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -4.168.660 -156.724,484. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı -4.168.660 -156.724,486. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 11.483.379 -10.860.374,247. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları1- Şirketimiz tarafından , Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanan ve Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 4.168.660 - TL net Dönem Zararı ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolarına göre 156.724,48 TL Net Dönem Zararı oluşmuştur.2- Yönetim Kurulumuz Dönem Zararı oluştuğu için kar dağıtılmaması hususunun genel kurula önerilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813471BIST