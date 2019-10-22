***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.10.2019 09:33
***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.10.2019 tarih ve BİAŞ-2-8206 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden, şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamadığını arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794180
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