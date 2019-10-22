***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAşağıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.10.2019 tarih ve BİAŞ-2-8206 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden, şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamadığını arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794180BIST