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***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.10.2019 14:35
GÜNCEL HABERLER

***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Özgün Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Özgün Gıda, yüklenici)  ile 20 Aralık 2013 tarihinde imzalanan satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yüklenici tarafından inşaatı yapılmakta olan Trabzon Marin City Projesi ile ilgili olarak,Özgün Gıda tarafından gönderilen, inşaatımızın gelişim süreciyle ilgili rapor ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792938


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