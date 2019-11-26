***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2019 16:40
***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.10.2019 tarihinde yayınlanan, 2019-III.3 aylık mali tabloları herhangi bir bağlı ortaklığımız kalmadığından solo olarak düzenlenmiştir.
Bundan sonraki dönemlerde de açıklanacak olan mali tablolarımız solo olarak düzenlenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800488
BIST
17:30107.123
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.278,45
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
17:305,7707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0075
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
17:306,3554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
17:30269,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,36
|Açılış
|: 269,96
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,76
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|5,56
|177.127.975
|% 18,30
|
|DOKTA
|33,00
|235.396
|% 17,44
|
|UTPYA
|4,73
|54.053.620
|% 15,65
|
|QNBFL
|55,50
|2.407.813
|% 14,95
|
|GLBMD
|1,55
|10.039.741
|% 13,97
|
|VAKFN
|2,04
|23.637.105
|% -19,69
|
|SERVE
|1,51
|25.832
|% -9,58
|
|COSMO
|1,41
|3.011
|% -9,03
|
|VKFYO
|2,14
|4.312.972
|% -8,15
|
|OLMIP
|7,10
|514.276
|% -7,67
|
|THYAO
|13,81
|1.209.913.660
|% 1,77
|
|PETKM
|3,63
|381.680.199
|% 0,83
|
|ASELS
|18,84
|378.932.964
|% 1,07
|
|KRDMD
|2,37
|223.526.931
|% 1,72
|
|SMART
|5,56
|177.127.975
|% 18,30
|
|PETKM
|3,63
|381.680.199
|% 0,83
|
|KRDMD
|2,37
|223.526.931
|% 1,72
|
|THYAO
|13,81
|1.209.913.660
|% 1,77
|
|EKGYO
|1,47
|88.300.202
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,83
|79.066.534
|% 4,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4285
|7,4658
|% -0,08
|
|Frank
|5,7521
|5,7868
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5342
|1,5419
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,68
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|-1,04
|
|Yarım
|862
|884
|-0,51
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,23
|
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