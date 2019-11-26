***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.10.2019 tarihinde yayınlanan, 2019-III.3 aylık mali tabloları herhangi bir bağlı ortaklığımız kalmadığından solo olarak düzenlenmiştir.Bundan sonraki dönemlerde de açıklanacak olan mali tablolarımız solo olarak düzenlenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800488BIST