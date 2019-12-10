***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2019 17:37
***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özgün Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (yüklenici) ile 20 Aralık 2013 tarihinde imzalanan satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yüklenici tarafından inşaatı yapılmakta olan Trabzon Marin City Projesi ile ilgili olarak, Özgün Gıda tarafından gönderilen, inşaatların gelişim süreciyle ilgili rapor ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802850
BIST
17:52108.139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -646,61
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
17:525,7983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0111
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
17:526,4246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4208
17:52273,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,55
|Açılış
|: 273,43
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|9,00
|32.101.510
|% 20,00
|
|RYGYO
|4,20
|35.712.632
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.877.067
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.706.105
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.300.738
|% 19,91
|
|HURGZ
|1,28
|1.327.533
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,12
|54.058.338
|% -9,15
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|THYAO
|13,70
|1.206.209.409
|% -0,72
|
|AFYON
|6,56
|482.551.348
|% -4,93
|
|TTKOM
|7,22
|431.862.175
|% 0,98
|
|ASELS
|19,36
|365.317.049
|% -0,97
|
|PGSUS
|78,15
|285.365.556
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,51
|254.839.462
|% 0,00
|
|AKENR
|1,09
|130.650.425
|% 13,54
|
|METRO
|1,29
|116.810.380
|% -7,86
|
|THYAO
|13,70
|1.206.209.409
|% -0,72
|
|ODAS
|2,08
|171.735.348
|% 1,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6148
|7,6530
|% -0,01
|
|Frank
|5,8548
|5,8901
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5423
|1,5500
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|4,88
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,68
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,67
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|-0,08
|