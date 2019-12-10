***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzgün Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (yüklenici) ile 20 Aralık 2013 tarihinde imzalanan satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yüklenici tarafından inşaatı yapılmakta olan Trabzon Marin City Projesi ile ilgili olarak, Özgün Gıda tarafından gönderilen, inşaatların gelişim süreciyle ilgili rapor ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802850BIST