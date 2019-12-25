***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.04.2019 tarihli KAP açıklaması paralelinde işletme hakları satın alınmasına karar verilmiş bulunan, 21.05.2019 tarihli KAP açıklaması paralelinde avans ödemesi yapılan ve 19.06.2019 tarihli KAP açıklaması paralelinde değerleme bedellerinden %35 iskonto ile 10 yıllık işletme hakları satın alınan akaryakıt istasyonlarının değerleme ve satın alma bedelleri aşağıda belirtilmektedir.a) Şafaktepe Mahallesi Plevne Caddesi N72 Mamak/AnkaraDeğerleme Bedeli : 33.000.000,00-TLSatınalma Bedeli : 21.450.000,00-TLb) Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu N232 Osmangazi/BursaDeğerleme Bedeli : 10.000.000,00-TLSatınalma Bedeli : 6.500.000,00-TLc) Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi N28 Dk:1 Zeytinburnu/İstanbulDeğerleme Bedeli : 21.000.000,00-TLSatınalma Bedeli : 13.650.000,00-TLd) Horozluhan Mahallesi İstikamet Caddesi N8 Selçuklu/KonyaDeğerleme Bedeli : 20.000.000,00-TLSatınalma Bedeli : 13.000.000,00-TLe) Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi N748a Ümraniye/İstanbulDeğerleme Bedeli : 18.000.000,00-TLSatınalma Bedeli : 11.700.000,00-TLf) İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı N138 Küçükcekmece/İstanbulDeğerleme Bedeli : 20.000.000,00-TLSatınalma Bedeli : 13.000.000,00-TLg) Pınartepe mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı n2 Büyükçekmece/İstanbul18.09.2019 tarihli KAP açıklaması paralelinde işletme hakları alımından vazgeçilmiştir.18.09.2019 tarihli KAP açıklamasında belirtilen 4 adet istasyonun değerleme süreci halihazırda devam etmektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805182BIST