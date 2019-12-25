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***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.12.2019 17:12
GÜNCEL HABERLER



***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 04.04.2019 tarihli KAP açıklaması paralelinde işletme hakları satın alınmasına karar verilmiş bulunan, 21.05.2019 tarihli KAP açıklaması paralelinde avans ödemesi yapılan ve 19.06.2019 tarihli KAP açıklaması paralelinde değerleme bedellerinden %35 iskonto ile 10 yıllık işletme hakları satın alınan akaryakıt istasyonlarının değerleme ve satın alma bedelleri aşağıda belirtilmektedir.
a) Şafaktepe Mahallesi Plevne Caddesi N72 Mamak/Ankara
Değerleme Bedeli : 33.000.000,00-TL
Satınalma Bedeli : 21.450.000,00-TL
b) Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu N232 Osmangazi/Bursa
Değerleme Bedeli : 10.000.000,00-TL
Satınalma Bedeli :  6.500.000,00-TL
 
c) Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi N28 Dk:1 Zeytinburnu/İstanbul
Değerleme Bedeli : 21.000.000,00-TL
Satınalma Bedeli : 13.650.000,00-TL
  
d) Horozluhan Mahallesi İstikamet Caddesi N8 Selçuklu/Konya
Değerleme Bedeli : 20.000.000,00-TL
Satınalma Bedeli : 13.000.000,00-TL
e) Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi N748a Ümraniye/İstanbul
Değerleme Bedeli : 18.000.000,00-TL
Satınalma Bedeli : 11.700.000,00-TL
f) İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı N138 Küçükcekmece/İstanbul
Değerleme Bedeli : 20.000.000,00-TL
Satınalma Bedeli : 13.000.000,00-TL
g) Pınartepe mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı n2 Büyükçekmece/İstanbul
18.09.2019 tarihli KAP açıklaması paralelinde işletme hakları alımından vazgeçilmiştir.
18.09.2019 tarihli KAP açıklamasında belirtilen 4 adet istasyonun değerleme süreci halihazırda devam etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805182


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