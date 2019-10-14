***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ALİ YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin erken saptanması komite başkanıİSMAİL BAYSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin erken saptanması komite üyesiHASAN YALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Yoktur 0 - Bağımsız Üye Değil YokturOYTUN PASTIRMA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.03.2019 Yoktur 0.01 Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ÖZCAN AKKUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792940BIST