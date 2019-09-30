***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2019 16:42
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789231
BIST
11:17104.742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -290,56
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:175,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0402
|Açılış
|: 5,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,6919
En Düşük
5,6420
11:176,1988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0392
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2002
En Düşük
6,1495
11:17266,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,85
|Açılış
|: 266,57
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73