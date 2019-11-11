***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 114.187.075 72.145.632 40.835.305 29.333.703Satışların Maliyeti14 -105.608.166 -71.972.922 -37.162.606 -29.544.562TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.578.909 172.710 3.672.699 -210.859BRÜT KAR (ZARAR)8.578.909 172.710 3.672.699 -210.859Genel Yönetim Giderleri-5.178.632 -3.694.611 -2.015.847 -1.391.538Pazarlama Giderleri-1.677.128 -1.504.982 -512.352 -355.111Araştırma ve Geliştirme Giderleri-69.322 -89.828 -12.491 -19.084Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 3.370.913 4.425.746 538.015 2.571.356Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -2.078.250 -1.527.367 -436.537 -802.150ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.946.490 -2.218.332 1.233.487 -207.386FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.946.490 -2.218.332 1.233.487 -207.386Finansman Gelirleri1.175.472 98.081 160.389 41.239Finansman Giderleri16 -3.598.628 -2.113.258 -229.874 -183.605SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)523.334 -4.233.509 1.164.002 -349.752Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-269.292 894.398 -61.510 655.463Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -90.748 -13.375 -13.080 -1.598Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -178.544 907.773 -48.430 657.061SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 254.042 -3.339.111 1.102.492 305.711DÖNEM KARI (ZARARI)254.042 -3.339.111 1.102.492 305.711Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -47.491 -17.256 -19.776 -16.475Ana Ortaklık Payları18 301.533 -3.321.855 1.122.268 322.186Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(kr) 18 0,00260000 -0,06960000 0,01150000 0,00640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.854.862 2.417.497Dönem Karı (Zararı)254.042 -3.339.111Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 254.042 -3.339.111Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.966.759 3.171.305Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.849.928 1.779.092Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler446.437 278.640Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler437.251 269.471Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9.186 9.169Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.401.102 2.007.971Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.175.472 -98.081Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 3.576.574 2.106.052Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 269.292 -894.398İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.607.143 2.858.108Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.857.088 -2.829.255İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-28.732.266 -7.736.886İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.124.822 4.907.631Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-640.531 -363.321İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-640.531 -363.321Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.959.947 -9.831.771Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)151.530 -480.534Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler131.570 14.699.464İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)254.239 230.717İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-122.669 14.468.747Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)255.832 -178.667İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.311.491 1.842.192Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.347.315 1.342.838Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-35.824 499.354Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-25.386.342 2.690.302Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-232.833 -185.466Vergi İadeleri (Ödemeleri)-235.687 -87.339YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.123.962 -1.371.249Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.123.962 -1.371.249Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.123.962 -1.363.689Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -7.560FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.442.720 -6.217.940Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri47.928.971 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri47.928.971 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-8.085.149 -4.209.969Kredilerden Nakit Girişleri-8.085.149 -4.209.969Ödenen Faiz16 -3.576.574 -2.106.052Alınan Faiz1.175.472 98.081YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.463.896 -5.171.692NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.463.896 -5.171.692DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.717.126 7.564.761DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 16.181.022 2.393.069Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 16.181.022 5.717.126Ticari Alacaklar5 73.608.165 43.751.077İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar59.594.396 30.862.130İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar14.013.769 12.888.947Diğer Alacaklar6 6.881.506 6.240.975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.881.506 6.240.975Stoklar7 25.050.656 23.090.709Peşin Ödenmiş Giderler11 79.571 273.193Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar157.682 9.387Diğer Dönen Varlıklar12 5.932.554 7.279.869ARA TOPLAM127.891.156 86.362.336TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR127.891.156 86.362.336DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.117.316 1.117.316Maddi Duran Varlıklar8 29.286.522 29.974.750Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.200.230 5.237.967Şerefiye5.045.257 5.045.257Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar154.973 192.710Peşin Ödenmiş Giderler11 5.042.092 5.000.000Ertelenmiş Vergi Varlığı17 7.453.190 7.852.907TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.099.350 49.182.940TOPLAM VARLIKLAR175.990.506 135.545.276KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.905.379 14.772.126İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.905.379 14.772.126Banka Kredileri4 8.905.379 14.772.126Ticari Borçlar5 29.748.603 29.617.033İlişkili Taraflara Ticari Borçlar254.239 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar29.494.364 29.617.033Diğer Borçlar6 118 118İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar118 118Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 140.000 564.210Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 12.744 201Kısa Vadeli Karşılıklar800.241 493.294Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar682.556 426.724Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar117.685 66.570Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 941.719 604.449ARA TOPLAM40.548.804 46.051.431TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.548.804 46.051.431UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.401.700 12.620.102İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.401.700 12.620.102Banka Kredileri4 10.401.700 12.620.102Uzun Vadeli Karşılıklar1.581.962 1.377.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.581.962 1.377.543Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 1.784.620 2.005.793TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.768.282 16.003.438TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER54.317.086 62.054.869ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar121.474.429 73.243.925Ödenmiş Sermaye13 96.000.000 48.071.484Sermaye Düzeltme Farkları13 19.199.732 19.199.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 1.242.747 1.242.292Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.859.383 11.859.383Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.859.383 11.859.383Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 11.959.882 11.959.882Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -100.499 -100.499Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 1.299.461 1.299.461Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -8.428.427 889.648Net Dönem Karı veya Zararı18 301.533 -9.318.075Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 198.991 246.482TOPLAM ÖZKAYNAKLAR121.673.420 73.490.407TOPLAM KAYNAKLAR175.990.506 135.545.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler48.000.000 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -157.195 1.178.152 -2.105.533 3.116.490 82.433.820 231.117 82.664.937Transferler13 121.309 2.995.181 -3.116.490Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.321.855 -3.321.855 -17.256 -3.339.111Dönem Sonu Bakiyeler48.000.000 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -157.195 1.299.461 889.648 -3.321.855 79.111.965 213.861 79.325.826Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler48.017.484 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -100.499 1.299.461 889.648 -9.318.075 73.243.925 246.482 73.490.407Transferler13 -9.318.075 9.318.075Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)301.533 301.533 -47.491 254.042Sermaye Arttırımı47.928.516 455 47.928.971 47.928.971Dönem Sonu Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -100.499 1.299.461 -8.428.427 301.533 121.474.429 198.991 121.673.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18 254.042 -3.339.111 1.102.492 305.711DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)254.042 -3.339.111 1.102.492 305.711Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -47.491 -17.256 -19.776 -16.475Ana Ortaklık Payları18 301.533 -3.321.855 1.122.268 322.186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798140BIST