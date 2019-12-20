***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.12.2019 15:35
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsanız Başkanlığı'nın 20/12/2019 tarih ve BİAŞ-2-9601 nolu yazısı ile , Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimizle ilgili bugüne kadar Başkanlığınıza bildirilen özel durum açıklamalarımız haricinde kamuya henüz açıklanmamış özel bir durum yoktur.
Saygılarımızla ,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804560
BIST
17:36111.230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 630,27
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
17:365,9392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
17:366,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0289
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
17:36282,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,26
|Açılış
|: 282,46
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,33
|712.535.373
|% 19,00
|
|MTRYO
|7,01
|10.747.691
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.628.692
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,39
|6.421.063
|% 13,01
|
|GOODY
|3,98
|165.952.258
|% 10,56
|
|GLBMD
|1,61
|18.595.088
|% -14,81
|
|EUKYO
|1,76
|7.862.985
|% -14,56
|
|FLAP
|4,41
|64.599.467
|% -13,02
|
|EUYO
|1,19
|10.645.069
|% -12,50
|
|ETYAT
|1,28
|18.585.229
|% -11,72
|
|KOZAA
|10,26
|1.157.803.468
|% 8,69
|
|THYAO
|13,73
|912.640.796
|% -0,22
|
|IPEKE
|8,33
|712.535.373
|% 19,00
|
|SISE
|5,25
|400.521.491
|% 1,55
|
|KOZAL
|77,00
|376.710.730
|% 3,08
|
|IHLGM
|0,97
|184.958.822
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,71
|272.841.959
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,44
|176.004.406
|% 0,70
|
|KOZAA
|10,26
|1.157.803.468
|% 8,69
|
|KRDMD
|2,55
|256.094.079
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7208
|7,7596
|% 0,12
|
|Frank
|6,0275
|6,0638
|% -0,43
|
|Riyal
|1,5782
|1,5861
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.480
|0,28
|
|Altın Gr.
|282
|283
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|-0,27
|
Seans Raporu
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17:49DMSAS
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17:43KRTEK
Yüzde 5.61 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 233, 665 adet işlem
-
17:42OZKGY
Yüzde 4.78 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 703, 652 adet işlem