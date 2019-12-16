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***KRTEK* *ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

16.12.2019 18:51
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***KRTEK******ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [ATAGY, KRTEK]
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ATAGY.E ve KRTEK.E payları 17/12/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 31/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.  Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803770


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UNYEC 4,86 18.462.330 % 20,00  
DERAS 4,24 9.280.922 % 19,77  
GUSGR 2,43 300.382.302 % 19,70  
BOLUC 4,57 64.156.931 % 15,99  
ATAGY 5,30 14.410.145 % 14,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7821 7,8211 % 0,63  
Frank 5,9275 5,9632 % 0,75  
Riyal 1,5567 1,5645 % 0,75  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.474 1.474 -2,45  
Altın Gr. 278 278 1,67  
Cumhuriyet 1.840 1.868 21,00  
Tam 1.833 1.878 16,87  
Yarım 886 909 8,16  
Çeyrek 444 454 4,08  
Gümüş.Ons 16,97 17,00 0,04  
Gümüş Gr. 3,19 3,20 0,03  
B. Petrol 65,50 65,50 0,28  
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