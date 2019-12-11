***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2019 10:14
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802968
BIST
14:51108.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 22,30
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
14:515,8104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0046
|Açılış
|: 5,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8135
En Düşük
5,7958
14:516,4403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0039
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4467
En Düşük
6,4280
14:51273,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,46
|Açılış
|: 273,89
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,19
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.358.593
|% 20,00
|
|RYSAS
|3,61
|47.481.722
|% 13,17
|
|PSDTC
|8,24
|5.706.257
|% 11,80
|
|PSDTC
|8,24
|5.706.257
|% 11,80
|
|PSDTC
|8,24
|5.706.257
|% 11,80
|
|FORMT
|4,40
|26.497
|% -14,89
|
|SMART
|7,65
|4.467.815
|% -10,53
|
|UZERB
|2,66
|117.818
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|132.063
|% -9,62
|
|BASCM
|2,35
|14.879
|% -9,27
|
|THYAO
|13,71
|418.325.024
|% 0,00
|
|VESTL
|13,12
|344.609.208
|% 7,98
|
|PGSUS
|80,65
|222.557.562
|% 3,00
|
|PAPIL
|8,14
|204.459.067
|% 7,25
|
|ASELS
|19,22
|163.935.784
|% -0,62
|
|KARSN
|1,54
|116.809.265
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,49
|113.176.924
|% -1,32
|
|ODAS
|2,15
|132.625.843
|% 3,86
|
|CEMAS
|1,50
|78.928.985
|% 2,04
|
|ISFIN
|3,13
|156.480.135
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6133
|7,6515
|% -0,28
|
|Frank
|5,8729
|5,9083
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5436
|1,5513
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|1,64
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,46
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.843
|-1,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-0,54
|
|Yarım
|873
|896
|-0,26
|
|Çeyrek
|438
|448
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,69
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,00
|
|B. Petrol
|63,85
|63,85
|-0,49
|