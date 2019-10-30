***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 46.442.677 -1.131.228 2.197.779 -36.382.062 -828.093 48.816.192Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler-3.851 3.851 0Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-824.242 824.242 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.200.575 -46.011 -1.246.586Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)357.992 -7.378.465 -7.020.473Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.238.251 -819.247 2.197.779 -37.206.304 -7.378.465 40.549.133 40.549.133Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.307.072 -1.163.977 2.197.779 -37.206.304 10.315.649 57.967.338Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.315.649 -10.315.649 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)59.807 -1.346.861 -76.676 -1.363.730Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)9.819.447 9.819.447Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.366.879 -2.510.838 2.197.779 -26.967.331 9.819.447 66.423.055 66.423.055Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.686.329 41.444.096İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları230.030.937 217.775.839Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri217.202.431 163.198.546Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri12.828.506 54.577.293İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-202.271.720 -176.001.923Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-179.985.181 -147.930.049Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-8.090.791 -16.656.054Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.195.748 -11.415.820Faaliyetlerden Net Nakit Akışları27.759.217 41.773.916Ödenen Temettüler-1.484 0Alınan Temettüler36.600 3.592Alınan Faiz178.948 109.730Vergi İadeleri (Ödemeleri)-286.952 -443.142YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.396.008 -3.982.106Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri69.838 89.109Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri69.838 89.109Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.513.580 -3.218.312Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.513.580 -3.218.312Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.624.114 -160.087Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-1.624.114 -160.087Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-12.328.152 -692.816FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.453.120 -30.526.918Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri132.864.486 99.750.793Kredilerden Nakit Girişleri132.864.486 99.750.793Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-134.967.489 -121.046.900Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-134.632.542 -120.647.440Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-334.947 -399.460Ödenen Faiz-8.350.117 -9.230.811YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-162.799 6.935.072Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.035.342 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.198.141 6.935.072DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 29.208.705 9.036.230DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 28.010.564 15.971.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 28.010.564 29.209.195Finansal Yatırımlar9.278.528 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9.278.528 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 9.278.528 0Ticari Alacaklar77.182.067 73.182.433İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 77.182.067 73.182.433Diğer Alacaklar629.119 312.172İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 26.439 21.557İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 602.680 290.615Türev Araçlar46 1.368.152 204.080Stoklar10 70.798.444 61.081.584Peşin Ödenmiş Giderler7.756.873 20.051.777İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 7.756.873 20.051.777Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 72.145 40.763Diğer Dönen Varlıklar29 7.716.757 5.017.996ARA TOPLAM202.812.649 189.100.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR202.812.649 189.100.000DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 216.216 216.216Diğer Alacaklar40.365 35.756İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 40.365 35.756Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.590.000 1.590.000Maddi Duran Varlıklar14 125.829.667 123.955.700Kullanım Hakkı Varlıkları14 672.436 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar148.275 277.483Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 148.275 277.483Diğer Duran Varlıklar29 262.223 216.752TOPLAM DURAN VARLIKLAR128.759.182 126.291.907TOPLAM VARLIKLAR331.571.831 315.391.907KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar41.962.645 34.709.636İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar41.962.645 34.709.636Banka Kredileri24 41.797.619 34.709.636Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 165.026 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.763.328 82.439.249İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.763.328 82.439.249Banka Kredileri24 11.589.993 81.902.691Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 173.335 536.558Ticari Borçlar36.775.330 37.629.179İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 160.429 499.522İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 36.614.901 37.129.657Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.307.153 1.394.714Diğer Borçlar123.196 105.252İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 20.532 22.016İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 102.664 83.236Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)467.048 280.092İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 467.048 280.092Kısa Vadeli Karşılıklar1.193.173 915.129Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 1.193.173 915.129Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.473.945 4.122.686İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 4.473.945 4.122.686ARA TOPLAM98.065.818 161.595.937TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.065.818 161.595.937UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar151.017.229 81.392.870İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar151.017.229 81.392.870Banka Kredileri24 148.467.350 80.146.571Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 2.549.879 1.246.299Ticari Borçlar170 170İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 170 170Uzun Vadeli Karşılıklar8.652.388 6.267.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 8.652.388 6.267.516Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 7.413.171 8.168.076TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER167.082.958 95.828.632TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER265.148.776 257.424.569ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.423.055 57.967.338Ödenmiş Sermaye30 35.100.498 35.100.498Sermaye Düzeltme Farkları30 3.331.377 3.331.377Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 85.244 85.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.856.041 44.143.095Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 42.856.041 44.143.095Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 45.366.879 45.307.072Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -2.510.838 -1.163.977Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.197.779 2.197.779Yasal Yedekler30 2.197.779 2.197.779Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -26.967.331 -37.206.304Net Dönem Karı veya Zararı41 9.819.447 10.315.649TOPLAM ÖZKAYNAKLAR66.423.055 57.967.338TOPLAM KAYNAKLAR331.571.831 315.391.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 215.302.355 187.504.514 62.748.654 72.294.235Satışların Maliyeti31 -181.329.014 -143.418.549 -53.872.432 -50.452.057TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.973.341 44.085.965 8.876.222 21.842.178BRÜT KAR (ZARAR)33.973.341 44.085.965 8.876.222 21.842.178Genel Yönetim Giderleri28-33 -5.815.674 -5.044.221 -1.811.791 -1.839.095Pazarlama Giderleri28-33 -9.086.504 -6.357.480 -2.625.592 -2.187.886Araştırma ve Geliştirme Giderleri28-33 -331.127 -300.137 -121.618 -75.912Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 57.593.711 108.213.220 26.724.547 79.408.688Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -32.315.538 -52.494.135 -12.973.223 -36.612.599ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.018.209 88.103.212 18.068.545 60.535.374Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -2.046.261 -2.909.618 -1.807.669 -1.563.912FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)41.971.948 85.193.594 16.260.876 58.971.462Finansman Giderleri24-37 -32.544.390 -93.403.704 -9.211.693 -64.948.757SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.427.558 -8.210.110 7.049.183 -5.977.295Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri391.889 831.645 263.139 532.176Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 391.889 831.645 263.139 532.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.819.447 -7.378.465 7.312.322 -5.445.119DÖNEM KARI (ZARARI)9.819.447 -7.378.465 7.312.322 -5.445.119Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.819.447 -7.378.465 7.312.322 -5.445.119Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00280000 -0,00210000 0,00208000 -0,00155000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.363.730 -888.594 -714.509 -45.119Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -1.726.745 311.981 -898.767 -57.845Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler363.015 -1.200.575 184.258 12.726Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 363.015 -1.200.575 184.258 12.726Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.363.730 -888.594 -714.509 -45.119TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.455.717 -8.267.059 6.597.813 -5.490.238Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.455.717 -8.267.059 6.597.813 -5.490.238http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795506BIST