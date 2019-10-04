***KRTEK* *KFEIN* *EREGL* *JANTS* *FENER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
04.10.2019 16:55
***KRTEK******KFEIN******EREGL******JANTS******FENER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler EREGL, FENER, JANTS, KFEIN, KRTEK
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
EREGL 1 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E IBRAHIM PALAZ 17,730
FENER 2 FENERBAHÇE FUTBOL A.S. E EMRAH BILGIÇ 5.000,000
JANTS 3 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E KORAY KAYALIOGLU 2.180,500
KFEIN 4 KAFEIN YAZILIM HIZMETLERI TICARET A.S. E MEHMET TEVFIK BASKAYA 1.800.000,000
KRTEK 5 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E ASIYE KARASU 5.241,850
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790414
BIST
18:05103.464
En Yüksek
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|| 679,19
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103.875
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102.784
18:055,6945
En Yüksek
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|: -0,01%
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5,7130
En Düşük
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18:056,2555
En Yüksek
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6,2697
En Düşük
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18:05275,48
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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277,29
En Düşük
273,71