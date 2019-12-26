***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2019 11:23
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Özmetin Kavasoğlu 08.06.2019 tarihinde vefat etmiştir.
26.12.2019 Tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili E. Tünay Kavasoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hürrem Arzu Çavuş ve Ebru Kavasoğlu Şirket Merkezine gelerek sahip oldukları hamiline pay senetlerini( kaydileştirme işlemi için) şirketimize ibraz etmişlerdir.
Bu duruma göre pay oranı %5 ‘i geçen ortaklarımızın son durumu aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Pay Oranı (%)
Pay Tutarı ( TL )
E. Tünay KAVASOĞLU
40,58
1.722.539,15
Ebru KAVASOĞLU
20,58
873.646,68
H. Arzu ÇAVUŞ
20,58
873.647,04
Diğer Ortaklar
18,26
774.753,76
100
4.244.586,63
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805275
BIST
11:23114.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 843,31
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.228
En Düşük
113.514
11:235,9392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0015
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9415
En Düşük
5,9330
11:236,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5958
En Düşük
6,5743
11:23287,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,68
|Açılış
|: 287,21
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
287,51
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|11,00
|78.542.912
|% 16,28
|
|QNBFB
|43,24
|13.120.574
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.147.526
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|6.080
|% 14,93
|
|BALAT
|0,94
|78.815
|% 9,30
|
|GLBMD
|1,95
|166.657
|% -8,45
|
|OSMEN
|3,75
|865
|% -6,02
|
|MTRYO
|7,00
|106.197
|% -5,41
|
|GRNYO
|1,08
|5.699.031
|% -3,57
|
|IHLAS
|0,87
|41.383.484
|% -3,33
|
|ISFIN
|3,79
|370.795.647
|% 7,98
|
|ASELS
|19,92
|251.889.855
|% 1,12
|
|SISE
|5,38
|181.239.489
|% 0,19
|
|THYAO
|14,04
|159.200.942
|% 0,50
|
|ICBCT
|5,53
|102.520.474
|% 2,98
|
|ISFIN
|3,79
|370.795.647
|% 7,98
|
|IHLAS
|0,87
|41.383.484
|% -3,33
|
|TSKB
|1,17
|45.021.980
|% 2,63
|
|SISE
|5,38
|181.239.489
|% 0,19
|
|ALBRK
|1,47
|49.575.290
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6896
|7,7281
|% 0,24
|
|Frank
|6,0348
|6,0712
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5780
|1,5860
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|4,40
|
|Altın Gr.
|287
|287
|0,36
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|67,38
|67,38
|0,18
|