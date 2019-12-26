***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Özmetin Kavasoğlu 08.06.2019 tarihinde vefat etmiştir.26.12.2019 Tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili E. Tünay Kavasoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hürrem Arzu Çavuş ve Ebru Kavasoğlu Şirket Merkezine gelerek sahip oldukları hamiline pay senetlerini( kaydileştirme işlemi için) şirketimize ibraz etmişlerdir.Bu duruma göre pay oranı %5 ‘i geçen ortaklarımızın son durumu aşağıdaki tabloda sunulmuştur.Pay Oranı (%)Pay Tutarı ( TL )E. Tünay KAVASOĞLU40,581.722.539,15Ebru KAVASOĞLU20,58873.646,68H. Arzu ÇAVUŞ20,58873.647,04Diğer Ortaklar18,26774.753,761004.244.586,63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805275BIST