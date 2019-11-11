***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)777.496 667.740DİĞER KAPSAMLI GELİRLER163.480 -96.739Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar163.480 -96.739Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri229.373 -205.714Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-16.994 77.125Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-48.899 31.850TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)940.976 571.001Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.097.322 22.933 0 0 0 -26.947 0 0 0 -10.583 -4.582 0 839.017 673.991 0 4.591.151 0 4.591.151TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540Yeni Bakiye3.097.322 22.933 0 0 0 -26.947 0 0 0 -10.583 -4.582 0 839.017 709.531 0 4.626.691 0 4.626.691Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -156.896 60.157 0 0 0 667.740 571.001 0 571.001Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -559 0 0 -559 0 -559Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -673.991 0 -4.894 0 -4.894Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.894 0 -4.894 0 -4.894Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -669.097 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.497.322 22.933 0 0 0 -26.947 0 0 0 -167.479 55.575 0 1.107.555 35.540 667.740 5.192.239 0 5.192.239Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -117.150 36.196 0 1.107.196 905.352 0 5.438.553 0 5.438.553TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -88.537 7.583 0 1.107.196 905.352 0 5.438.553 0 5.438.553Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.735 -13.255 0 0 0 777.496 940.976 0 940.976Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.556 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.077 0 0 -1.077 0 -1.077Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 -869.812 0 -6.546 0 -6.546Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.546 0 -6.546 0 -6.546Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 -863.266 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 3.995.766 23.250 1.239 0 0 -13.296 0 0 0 88.198 -5.672 0 1.469.385 35.540 777.496 6.371.906 0 6.371.906Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 5.625.937 4.252.337 1.956.885 1.666.486Kredilerden Alınan Kar Payları4.567.860 3.609.059 1.559.108 1.385.902Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler86.478 64.436 26.915 24.124Bankalardan Alınan Gelirler183.121 119.782 67.824 73.524Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler543.786 258.872 220.913 101.261Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar41.846 15.274 20.118 10.258Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar447.314 243.598 180.542 91.003İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler54.626 0 20.253 0Finansal Kiralama Gelirleri190.980 178.030 63.182 74.353Diğer Kar Payı Gelirleri53.712 22.158 18.943 7.322KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-3.087.599 -1.949.100 -1.055.347 -799.821Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -2.344.683 -1.322.435 -827.454 -535.966Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.) -695.399 -598.263 -211.783 -259.071Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-2.514 -28.388 0 -4.784İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0 0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-45.003 -14 -16.110 0Diğer Kar Payı Giderleri0 0 0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)2.538.338 2.303.237 901.538 866.665NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ339.638 259.658 109.726 90.773Alınan Ücret ve Komisyonlar565.732 391.062 189.518 138.977Gayri Nakdi Kredilerden107.360 90.500 35.338 30.288Diğer458.372 300.562 154.180 108.689Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-226.094 -131.404 -79.792 -48.204Gayri Nakdi Kredilere-16 -20 -5 -6Diğer(5.4.13.) -226.078 -131.384 -79.787 -48.198TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 2.922 1.227 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 886.401 347.434 321.374 257.985Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)26.935 1.074 7.620 -1.908Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)955.199 113.725 796.066 -179.206Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-95.733 232.635 -482.312 439.099DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 802.190 402.815 175.566 192.760FAALİYET BRÜT KÂRI4.569.489 3.314.371 1.508.204 1.408.183BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -2.152.806 -1.286.359 -780.625 -722.558DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.8.) -36.281 -38.416 -904 -26.768PERSONEL GİDERLERİ (-)-762.689 -627.137 -238.601 -227.834DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-645.647 -476.913 -260.261 -156.760NET FAALİYET KARI (ZARARI)972.066 885.546 227.813 274.263BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 972.066 885.546 227.813 274.263SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -194.570 -217.806 -51.784 -85.827Cari Vergi Karşılığı-172.329 -278.455 4.427 -133.791Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-194.309 -26.837 -56.211 -10.825Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi172.068 87.486 0 58.789SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 777.496 667.740 176.029 188.436DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 777.496 667.740 176.029 188.436Grubun Karı (Zararı)777.496 667.740 176.029 188.436Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.709.436 34.977.258 38.686.694 3.647.527 19.934.154 23.581.681Nakit ve Nakit Benzerleri1.337.250 22.982.123 24.319.373 1.160.217 15.594.242 16.754.459Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1.) 1.314.999 12.602.585 13.917.584 1.183.109 9.252.979 10.436.088Bankalar(5.1.3.) 22.382 10.381.564 10.403.946 14.736 6.404.912 6.419.648Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-131 -2.026 -2.157 -37.628 -63.649 -101.277Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar66.404 2.521.517 2.587.921 292.978 96.168 389.146Devlet Borçlanma Senetleri61.061 2.501.861 2.562.922 18.327 11.770 30.097Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar5.343 19.656 24.999 274.651 84.398 359.049Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 2.176.660 9.086.960 11.263.620 2.164.849 4.231.216 6.396.065Devlet Borçlanma Senetleri2.072.685 8.539.985 10.612.670 2.065.421 3.804.519 5.869.940Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler13.510 23.785 37.295 10.502 17.046 27.548Diğer Finansal Varlıklar90.465 523.190 613.655 88.926 409.651 498.577Türev Finansal Varlıklar(5.1.2.) 129.122 386.658 515.780 29.483 12.528 42.011Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı129.122 386.658 515.780 29.483 12.528 42.011Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 30.695.699 22.315.393 53.011.092 31.029.723 14.804.843 45.834.566Krediler31.757.540 19.374.638 51.132.178 31.238.479 14.109.856 45.348.335Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 1.308.347 1.170.048 2.478.395 1.439.955 1.010.744 2.450.699İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 0 2.427.959 2.427.959 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 2.427.959 2.427.959 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.370.188 -657.252 -3.027.440 -1.648.711 -315.757 -1.964.468SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)468.619 0 468.619 270.382 0 270.382Satış Amaçlı468.619 0 468.619 270.382 0 270.382Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI564.851 0 564.851 547.950 0 547.950İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8.) 544.851 0 544.851 522.950 0 522.950Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar521.171 0 521.171 499.270 0 499.270Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 20.000 0 20.000 25.000 0 25.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler20.000 0 20.000 25.000 0 25.000Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)982.255 974 983.229 688.685 203 688.888MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)123.960 30 123.990 136.931 48 136.979Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer123.960 30 123.990 136.931 48 136.979YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)25.186 0 25.186 25.305 0 25.305CARİ VERGİ VARLIĞI4.427 0 4.427 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.12.) 275.500 0 275.500 346.640 0 346.640DİĞER AKTİFLER(5.1.13.) 925.532 791.080 1.716.612 817.583 1.982.351 2.799.934VARLIKLAR TOPLAMI37.775.465 58.084.735 95.860.200 37.510.726 36.721.599 74.232.325YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 29.265.637 47.169.923 76.435.560 22.520.320 31.465.958 53.986.278ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 1.693.050 5.351.737 7.044.787 2.038.900 8.103.989 10.142.889PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 188.003 0 188.003İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER27.045 155.354 182.399 21.045 148.288 169.333Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2.) 27.045 9.282 36.327 21.045 41.936 62.981Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.6.) 0 146.072 146.072 0 106.352 106.352KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.5.) 292.739 13.371 306.110 0 0 0KARŞILIKLAR(5.2.7.) 763.328 138.611 901.939 615.510 180.385 795.895Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı249.592 424 250.016 228.323 318 228.641Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar513.736 138.187 651.923 387.187 180.067 567.254CARİ VERGİ BORCU(5.2.8.1.) 0 0 0 175.685 0 175.685ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.10.) 0 3.147.163 3.147.163 0 1.901.210 1.901.210Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 3.147.163 3.147.163 0 1.901.210 1.901.210DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.4.) 1.177.523 292.813 1.470.336 1.282.540 151.939 1.434.479ÖZKAYNAKLAR(5.2.11.) 6.338.152 33.754 6.371.906 5.489.985 -51.432 5.438.553Ödenmiş Sermaye3.995.766 0 3.995.766 3.497.322 0 3.497.322Sermaye Yedekleri24.489 0 24.489 22.933 0 22.933Hisse Senedi İhraç Primleri23.250 0 23.250 22.933 0 22.933Hisse Senedi İptal Karları1.239 0 1.239 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-13.296 0 -13.296 -13.296 0 -13.296Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler48.772 33.754 82.526 -29.522 -51.432 -80.954Kar Yedekleri1.469.385 0 1.469.385 1.107.196 0 1.107.196Yasal Yedekler228.723 0 228.723 184.578 0 184.578Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.170.797 0 1.170.797 923.536 0 923.536Diğer Kar Yedekleri69.865 0 69.865 -918 0 -918Kar veya Zarar813.036 0 813.036 905.352 0 905.352Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı35.540 0 35.540 35.540 0 35.540Dönem Net Kâr veya Zararı777.496 0 777.496 869.812 0 869.812Azınlık Payları(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI39.557.474 56.302.726 95.860.200 32.331.988 41.900.337 74.232.325Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER65.100.671 48.660.947 113.761.618 57.546.517 29.226.698 86.773.215GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1.) 6.920.238 4.873.648 11.793.886 6.416.633 5.451.457 11.868.090Teminat Mektupları6.590.497 3.454.357 10.044.854 6.206.886 4.182.512 10.389.398Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler219.911 78.787 298.698 217.252 174.971 392.223Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler393.460 77.640 471.100 371.535 167.020 538.555Diğer Teminat Mektupları5.977.126 3.297.930 9.275.056 5.618.099 3.840.521 9.458.620Banka Kredileri12.138 45.163 57.301 17.516 56.582 74.098İthalat Kabul Kredileri12.138 45.163 57.301 17.516 56.582 74.098Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler13.562 1.232.793 1.246.355 11.512 1.068.364 1.079.876Belgeli Akreditifler164 322.340 322.504 367 215.062 215.429Diğer Akreditifler13.398 910.453 923.851 11.145 853.302 864.447Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden304.041 141.335 445.376 180.719 143.999 324.718Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1.) 51.907.235 2.327.161 54.234.396 50.194.084 1.327.223 51.521.307Cayılamaz Taahhütler4.602.268 2.327.161 6.929.429 3.572.418 1.327.223 4.899.641Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri459.243 2.264.576 2.723.819 345.756 1.327.223 1.672.979İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri330.637 0 330.637 214.413 0 214.413Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.318.604 0 1.318.604 1.136.474 0 1.136.474İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri2.473.846 0 2.473.846 1.858.018 0 1.858.018Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri2.181 0 2.181 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler17.757 62.585 80.342 17.757 0 17.757Cayılabilir Taahhütler47.304.967 0 47.304.967 46.621.666 0 46.621.666Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri47.304.967 0 47.304.967 46.621.666 0 46.621.666Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6.273.198 41.460.138 47.733.336 935.800 22.448.018 23.383.818Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 2.304.345 2.304.345 0 2.165.533 2.165.533Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 2.304.345 2.304.345 0 2.165.533 2.165.533Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar6.273.198 39.155.793 45.428.991 935.800 20.282.485 21.218.285Vadeli Alım-Satım İşlemleri919.031 1.185.688 2.104.719 652.622 1.755.501 2.408.123Vadeli Döviz Alım İşlemleri499.327 557.534 1.056.861 347.631 862.093 1.209.724Vadeli Döviz Satım İşlemleri419.704 628.154 1.047.858 304.991 893.408 1.198.399Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri5.354.167 37.970.105 43.324.272 283.178 18.526.984 18.810.162Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER363.593.543 155.963.431 519.556.974 316.497.679 142.487.425 458.985.104EMANET KIYMETLER11.943.988 12.851.609 24.795.597 10.816.866 5.644.771 16.461.637Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler3.510.490 332.891 3.843.381 2.159.381 156.528 2.315.909Tahsile Alınan Çekler6.783.397 851.388 7.634.785 7.157.340 906.367 8.063.707Tahsile Alınan Ticari Senetler1.650.101 264.915 1.915.016 1.500.145 242.668 1.742.813Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 11.402.415 11.402.415 0 4.339.208 4.339.208REHİNLİ KIYMETLER351.637.916 143.045.708 494.683.624 305.669.174 136.780.695 442.449.869Menkul Kıymetler190.137 104.466 294.603 185.945 99.786 285.731Teminat Senetleri101.727 2.282.278 2.384.005 101.681 2.133.522 2.235.203Emtia7.959.478 679.774 8.639.252 6.094.405 633.381 6.727.786Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul119.272.735 2.882.425 122.155.160 112.015.122 2.715.023 114.730.145Diğer Rehinli Kıymetler224.113.839 137.096.765 361.210.604 187.272.021 131.198.983 318.471.004Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.639 66.114 77.753 11.639 61.959 73.598BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI428.694.214 204.624.378 633.318.592 374.044.196 171.714.123 545.758.319Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı212.910 2.283.655Alınan Kar Payları6.073.594 3.960.434Ödenen Kar Payları-3.063.720 -1.691.719Alınan Temettüler2.922 1.050Alınan Ücret ve Komisyonlar569.369 395.593Elde Edilen Diğer Kazançlar-303.030 421.452Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar132.549 101.182Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-755.721 -571.088Ödenen Vergiler-594.716 -215.638Diğer-1.848.337 -117.611Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim11.053.156 -2.017.986Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.297.895 -182.755Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.138.246 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-6.709.183 -3.873.246Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.094.200 -14.811.142Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-235.612 -1.614.021Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)22.650.062 211.169Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 15.109.299Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.087.149 2.801.839Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.776.979 340.871Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı11.266.066 265.669YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-7.367.608 -361.040İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-16.901Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 16.901Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-21.908 -19.086Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller19.976 7.274Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.750.482 -2.564.444Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.816.819 2.236.802Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.427.959 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer12.847 -38.487FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-43.222 -4.894Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -4.894Kiralamaya İlişkin Ödemeler-43.222 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.5.4) 1.472.312 52.456Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.327.548 -47.809Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 6.680.124 5.595.655Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 12.007.672 5.547.846http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798291BIST