***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)718.968 745.030DİĞER KAPSAMLI GELİRLER162.952 -64.689Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar162.952 -64.689Yabancı Para Çevrim Farkları10.483 143.632Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri228.726 -205.714Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-16.994 77.125Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-11.011 -136.872Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -11.016Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-48.252 68.156TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)881.920 680.341Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.097.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 83.655 -10.583 -60.766 0 843.581 637.291 0 4.587.761 23.054 4.610.815TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540Yeni Bakiye3.097.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 83.655 -10.583 -60.766 0 843.581 672.831 0 4.623.301 23.054 4.646.355Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 143.632 -156.896 -51.425 0 0 0 744.145 679.456 885 680.341Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -584 0 0 -584 895 311Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -673.991 0 -4.894 0 -4.894Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.894 0 -4.894 0 -4.894Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -669.097 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 3.497.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 227.287 -167.479 -112.191 0 1.112.094 -1.160 744.145 5.297.279 24.834 5.322.113Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -117.150 -88.812 0 1.110.535 808.383 0 5.394.422 25.112 5.419.534TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 -11.901 0 -11.901 0 -11.901Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 -11.901 0 -11.901 0 -11.901Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -88.537 -117.425 0 1.110.535 796.482 0 5.382.521 25.112 5.407.633Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 10.483 176.735 -24.266 0 0 0 715.370 878.322 3.598 881.920Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.556 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 0 0 184 0 184Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 -869.812 0 -6.546 0 -6.546Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.546 0 -6.546 0 -6.546Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 -863.266 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 3.995.766 24.525 1.239 0 0 -13.296 0 0 183.715 88.198 -141.691 0 1.473.985 -73.330 715.370 6.254.481 28.710 6.283.191Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 5.696.511 4.282.822 1.987.276 1.680.215Kredilerden Alınan Kar Payları4.613.703 3.634.919 1.576.020 1.397.336Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler86.478 64.436 26.915 24.124Bankalardan Alınan Gelirler190.134 121.895 70.297 74.956Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler551.157 260.425 223.300 101.754Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar41.846 15.274 20.118 10.258Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar454.685 245.151 182.929 91.496İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler54.626 0 20.253 0Finansal Kiralama Gelirleri190.980 178.030 63.182 74.353Diğer Kar Payı Gelirleri64.059 23.117 27.562 7.692KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-3.099.232 -1.953.945 -1.059.782 -802.404Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -2.353.142 -1.325.995 -831.496 -537.554Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.) -189.946 -211.514 -74.153 -99.479Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-2.514 -28.388 0 -4.784İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-508.627 -388.034 -138.023 -164.300Kiralama Kar Payı Giderleri-45.003 -14 -16.110 3.713Diğer Kar Payı Giderleri0 0 0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)2.597.279 2.328.877 927.494 877.811NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ355.027 272.801 114.306 96.407Alınan Ücret ve Komisyonlar587.726 406.512 196.314 145.805Gayri Nakdi Kredilerden129.354 105.950 42.134 37.116Diğer458.372 300.562 154.180 108.689Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-232.699 -133.711 -82.008 -49.398Gayri Nakdi Kredilere-6.621 -20 -2.221 -6Diğer(5.4.13.) -226.078 -133.691 -79.787 -49.392TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 2.922 1.227 -16.662 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 897.189 492.090 291.009 353.050Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)26.935 1.074 7.620 -1.908Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)955.286 115.773 797.597 -179.291Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-85.032 375.243 -514.208 534.249DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 739.298 379.909 202.611 160.721FAALİYET BRÜT KÂRI4.591.715 3.474.904 1.518.758 1.487.989BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -2.157.472 -1.286.861 -782.060 -723.060DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.8.) -37.736 -39.442 -1.298 -27.200PERSONEL GİDERLERİ (-)-806.584 -661.080 -253.183 -241.369DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-696.017 -518.542 -275.844 -176.314NET FAALİYET KARI (ZARARI)893.906 968.979 206.373 320.046BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)9.850 7.278 2.486 3.881NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 903.756 976.257 208.859 323.927SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -184.788 -231.227 -40.740 -105.988Cari Vergi Karşılığı-172.395 -278.520 4.425 -133.802Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-196.731 -58.309 -45.165 -32.756Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi184.338 105.602 0 60.570SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 718.968 745.030 168.119 217.939DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 718.968 745.030 168.119 217.939Grubun Karı (Zararı)715.370 744.145 164.825 217.874Azınlık Payları Karı (Zararı)3.598 885 3.294 65Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.734.237 35.881.696 39.615.933 3.352.422 20.404.674 23.757.096Nakit ve Nakit Benzerleri1.337.258 23.995.076 25.332.334 1.158.339 16.249.232 17.407.571Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1.) 1.314.999 13.297.534 14.612.533 1.183.109 9.428.812 10.611.921Bankalar(5.1.3.) 22.390 10.699.568 10.721.958 12.858 6.884.069 6.896.927Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-131 -2.026 -2.157 -37.628 -63.649 -101.277Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar91.197 2.514.909 2.606.106 27.913 75.181 103.094Devlet Borçlanma Senetleri61.061 2.501.861 2.562.922 18.327 11.770 30.097Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar30.136 13.048 43.184 9.586 63.411 72.997Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 2.176.660 8.986.408 11.163.068 2.136.687 4.067.733 6.204.420Devlet Borçlanma Senetleri2.072.685 8.539.985 10.612.670 2.065.421 3.804.519 5.869.940Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler13.510 23.785 37.295 10.502 17.046 27.548Diğer Finansal Varlıklar90.465 422.638 513.103 60.764 246.168 306.932Türev Finansal Varlıklar(5.1.2.) 129.122 385.303 514.425 29.483 12.528 42.011Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı129.122 385.303 514.425 29.483 12.528 42.011Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 30.696.009 24.181.709 54.877.718 31.029.723 15.944.851 46.974.574Krediler31.757.850 21.161.375 52.919.225 31.238.479 15.220.572 46.459.051Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 1.308.347 1.170.048 2.478.395 1.439.955 1.010.744 2.450.699İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 0 2.517.869 2.517.869 0 37.156 37.156Devlet Borçlanma Senetleri0 2.517.869 2.517.869 0 37.156 37.156Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.370.188 -667.583 -3.037.771 -1.648.711 -323.621 -1.972.332SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)468.619 0 468.619 270.382 0 270.382Satış Amaçlı468.619 0 468.619 270.382 0 270.382Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI60.184 0 60.184 52.200 0 52.200İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 36.504 0 36.504 28.520 0 28.520Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler36.504 0 36.504 28.520 0 28.520Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)743.006 9.850 752.856 449.287 7.900 457.187MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)124.072 61.140 185.212 136.932 63.833 200.765Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer124.072 61.140 185.212 136.932 63.833 200.765YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)38.392 0 38.392 29.671 0 29.671CARİ VERGİ VARLIĞI4.427 0 4.427 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.12.) 275.713 44.325 320.038 346.640 34.043 380.683DİĞER AKTİFLER(5.1.13.) 1.012.024 794.429 1.806.453 904.064 1.986.364 2.890.428VARLIKLAR TOPLAMI37.156.683 60.973.149 98.129.832 36.571.321 38.441.665 75.012.986YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 29.261.351 49.732.650 78.994.001 22.516.520 32.713.498 55.230.018ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 148.290 1.376.129 1.524.419 93.394 1.901.902 1.995.296PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 188.003 0 188.003İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.2.4.) 1.539.721 3.781.959 5.321.680 1.634.934 6.157.936 7.792.870GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER27.045 155.354 182.399 21.045 149.118 170.163Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2.) 27.045 9.282 36.327 21.045 42.766 63.811Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.7.) 0 146.072 146.072 0 106.352 106.352KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.6.) 292.739 13.371 306.110 0 0 0KARŞILIKLAR(5.2.8.) 764.377 141.521 905.898 615.727 184.795 800.522Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı250.077 1.411 251.488 228.540 538 229.078Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar514.300 140.110 654.410 387.187 184.257 571.444CARİ VERGİ BORCU(5.2.9.) 253 1.187 1.440 175.716 1.936 177.652ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.10.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.11.) 0 3.147.163 3.147.163 0 1.901.210 1.901.210Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 3.147.163 3.147.163 0 1.901.210 1.901.210DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.5.) 1.165.492 298.039 1.463.531 1.183.827 153.891 1.337.718ÖZKAYNAKLAR(5.2.12.) 6.367.091 -83.900 6.283.191 5.582.198 -162.664 5.419.534Ödenmiş Sermaye3.995.766 0 3.995.766 3.497.322 0 3.497.322Sermaye Yedekleri25.764 0 25.764 24.208 0 24.208Hisse Senedi İhraç Primleri24.525 0 24.525 24.208 0 24.208Hisse Senedi İptal Karları1.239 0 1.239 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-13.296 0 -13.296 -13.296 0 -13.296Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler96.468 33.754 130.222 18.702 -51.432 -32.730Kar Yedekleri1.473.985 0 1.473.985 1.110.535 0 1.110.535Yasal Yedekler231.728 0 231.728 187.583 0 187.583Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.170.797 0 1.170.797 923.536 0 923.536Diğer Kar Yedekleri71.460 0 71.460 -584 0 -584Kar veya Zarar759.694 -117.654 642.040 919.615 -111.232 808.383Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı37.902 -111.232 -73.330 106.742 -107.902 -1.160Dönem Net Kâr veya Zararı721.792 -6.422 715.370 812.873 -3.330 809.543Azınlık Payları(5.2.13.) 28.710 0 28.710 25.112 0 25.112YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI39.566.359 58.563.473 98.129.832 32.011.364 43.001.622 75.012.986Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER65.100.671 48.665.734 113.766.405 57.546.517 29.212.634 86.759.151GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1.) 6.920.238 4.878.342 11.798.580 6.416.633 5.459.447 11.876.080Teminat Mektupları6.590.497 3.458.421 10.048.918 6.206.886 4.184.393 10.391.279Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler219.911 78.787 298.698 217.252 174.971 392.223Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler393.460 77.640 471.100 371.535 167.020 538.555Diğer Teminat Mektupları5.977.126 3.301.994 9.279.120 5.618.099 3.842.402 9.460.501Banka Kredileri12.138 45.163 57.301 17.516 56.582 74.098İthalat Kabul Kredileri12.138 45.163 57.301 17.516 56.582 74.098Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler13.562 1.232.793 1.246.355 11.512 1.068.364 1.079.876Belgeli Akreditifler164 322.340 322.504 367 215.062 215.429Diğer Akreditifler13.398 910.453 923.851 11.145 853.302 864.447Garanti Verilen Prefinansmanlar0 630 630 0 1.791 1.791Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden304.041 141.335 445.376 180.719 143.999 324.718Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 4.318 4.318TAAHHÜTLER(5.3.1.) 51.907.235 2.327.254 54.234.489 50.194.084 1.305.169 51.499.253Cayılamaz Taahhütler4.602.268 2.327.254 6.929.522 3.572.418 1.305.169 4.877.587Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri459.243 2.264.576 2.723.819 345.756 1.295.480 1.641.236İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri330.637 0 330.637 214.413 0 214.413Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.318.604 0 1.318.604 1.136.474 0 1.136.474İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri2.473.846 0 2.473.846 1.858.018 0 1.858.018Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri2.181 0 2.181 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler17.757 62.678 80.435 17.757 9.689 27.446Cayılabilir Taahhütler47.304.967 0 47.304.967 46.621.666 0 46.621.666Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri47.304.967 0 47.304.967 46.621.666 0 46.621.666Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6.273.198 41.460.138 47.733.336 935.800 22.448.018 23.383.818Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 2.304.345 2.304.345 0 2.165.533 2.165.533Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 2.304.345 2.304.345 0 2.165.533 2.165.533Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar6.273.198 39.155.793 45.428.991 935.800 20.282.485 21.218.285Vadeli Alım-Satım İşlemleri919.031 1.185.688 2.104.719 652.622 1.755.501 2.408.123Vadeli Döviz Alım İşlemleri499.327 557.534 1.056.861 347.631 862.093 1.209.724Vadeli Döviz Satım İşlemleri419.704 628.154 1.047.858 304.991 893.408 1.198.399Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri5.354.167 37.970.105 43.324.272 283.178 18.526.984 18.810.162Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER363.593.543 155.963.431 519.556.974 316.497.679 142.487.425 458.985.104EMANET KIYMETLER11.943.988 12.851.609 24.795.597 10.816.866 5.644.771 16.461.637Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler3.510.490 332.891 3.843.381 2.159.381 156.528 2.315.909Tahsile Alınan Çekler6.783.397 851.388 7.634.785 7.157.340 906.367 8.063.707Tahsile Alınan Ticari Senetler1.650.101 264.915 1.915.016 1.500.145 242.668 1.742.813Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 11.402.415 11.402.415 0 4.339.208 4.339.208REHİNLİ KIYMETLER351.637.916 143.045.708 494.683.624 305.669.174 136.780.695 442.449.869Menkul Kıymetler190.137 104.466 294.603 185.945 99.786 285.731Teminat Senetleri101.727 2.282.278 2.384.005 101.681 2.133.522 2.235.203Emtia7.959.478 679.774 8.639.252 6.094.405 633.381 6.727.786Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul119.272.735 2.882.425 122.155.160 112.015.122 2.715.023 114.730.145Diğer Rehinli Kıymetler224.113.839 137.096.765 361.210.604 187.272.021 131.198.983 318.471.004Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.639 66.114 77.753 11.639 61.959 73.598BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI428.694.214 204.629.165 633.323.379 374.044.196 171.700.059 545.744.255Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı358.979 2.427.588Alınan Kar Payları6.144.168 3.990.919Ödenen Kar Payları-3.076.418 -1.605.985Alınan Temettüler2.922 1.050Alınan Ücret ve Komisyonlar591.363 411.043Elde Edilen Diğer Kazançlar1.127.028 545.044Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar136.304 101.496Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-792.029 -602.012Ödenen Vergiler-521.375 -258.750Diğer-3.252.984 -155.217Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim14.504.939 -1.830.772Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.601.607 73.415Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.515.474 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-7.389.269 -3.974.233Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.049.724 -12.603.037Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-235.612 -1.617.419Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)23.965.828 382.589Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 15.899.486Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-459.924 -375.869Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.691.273 384.296Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı14.863.918 596.816YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-7.511.705 -341.105İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-7.984 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 16.901Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-23.531 -187.422Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller9.868 170.374Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.841.575 -2.870.311Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.816.819 2.594.606Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.480.713 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer15.411 -65.253FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.514.412 -49.255Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 3.015.639Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.471.190 -3.060.000İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -4.894Kiralamaya İlişkin Ödemeler-43.222 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.5.4) 1.472.368 52.456Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)6.310.169 258.912Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 6.710.455 5.595.655Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 13.020.624 5.854.567http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799255BIST