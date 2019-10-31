***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.10.2019 10:20
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/07/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 28/10/2019 tarihinde, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş 'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi güncellemiştir.
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Görünüm: Negatif
Uzun Vadeli Yabancı Para IDR: B+
Kısa Vadeli Yabancı Para IDR: B
Uzun Vade Yerel Para IDR: BB-
Kısa Vade Yerel Para IDR: B
Destek Notu: 4
Finansal Kapasite (Viability): b+
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA (tur), ( Durağan)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795770
BIST
12:1299.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 414,49
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.876
12:125,7165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0173
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7222
En Düşük
5,6975
12:126,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0305
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
12:12276,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,03
|Açılış
|: 276,19
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
276,36
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|39.389.269
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,60
|16.279.479
|% 15,94
|
|BOYP
|15,91
|2.988.244
|% 12,04
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|DENIZ
|26,00
|24.372.814
|% 11,88
|
|YONGA
|5,45
|6.011
|% -18,66
|
|KNFRT
|7,78
|10.637.916
|% -9,64
|
|SALIX
|5,10
|1.275
|% -7,27
|
|FRIGO
|8,82
|3.801
|% -5,16
|
|ADEL
|11,42
|1.104.571
|% -4,99
|
|THYAO
|11,70
|204.023.964
|% 0,60
|
|AKBNK
|7,00
|130.658.964
|% 1,01
|
|EREGL
|6,66
|110.874.544
|% 1,22
|
|GARAN
|9,30
|102.929.506
|% 0,76
|
|FENER
|15,42
|82.272.620
|% 1,05
|
|ISFIN
|2,63
|77.480.000
|% 0,38
|
|AVGYO
|1,25
|32.983.132
|% 7,76
|
|EKGYO
|1,20
|29.284.573
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,72
|17.236.574
|% -1,37
|
|MEPET
|1,83
|39.389.269
|% 19,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3770
|7,4140
|% 0,64
|
|Frank
|5,7647
|5,7995
|% 0,48
|
|Riyal
|1,5191
|1,5267
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|8,17
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,70
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.854
|-1,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|3,22
|
|Yarım
|879
|902
|1,55
|
|Çeyrek
|441
|451
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|60,78
|60,78
|0,54
|