***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/07/2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 28/10/2019 tarihinde, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş 'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi güncellemiştir.Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Görünüm: NegatifUzun Vadeli Yabancı Para IDR: B+Kısa Vadeli Yabancı Para IDR: BUzun Vade Yerel Para IDR: BB-Kısa Vade Yerel Para IDR: BDestek Notu: 4Finansal Kapasite (Viability): b+Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA (tur), ( Durağan)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795770BIST