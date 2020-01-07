***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ISLAMIC INTERNATIONAL RATING AGENCY 07/01/2020 TRAHLİ KREDİ DERECELENFDİRME NOTLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.Ulusal Görünüm= PozitifUzun Vadeli Ulusal Kredi Notu = AA+(tr)Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu = A1+(tr)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para (FCY)= BBB-Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para (FCY) = A3Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para (LCY) = BBBKısa Vadeli Uluslararası Yerel Para (LCY)= A3Uluslararası Görünüm= Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808652BIST