***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2019 16:17
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, %100 bağlı ortaklığımız KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla,yurt içinde, 8.000.000.000.-TL (Sekiz Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde,
Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798920
BIST
18:05103.781
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -1.047,60
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.309
18:055,7542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0164
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
18:056,3424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0227
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
18:05272,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 1,94
|Açılış
|: 272,04
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,68
|106.797.397
|% 19,64
|
|KLNMA
|38,56
|16.643.065
|% 14,97
|
|EUYO
|1,23
|29.916.259
|% 14,95
|
|RYGYO
|2,31
|23.104.969
|% 11,59
|
|PINSU
|2,27
|29.074.918
|% 11,27
|
|METRO
|2,31
|143.043.376
|% -19,79
|
|METAL
|0,90
|76.798
|% -10,00
|
|AYEN
|2,84
|26.030.438
|% -6,89
|
|MEPET
|1,76
|20.275.128
|% -6,38
|
|SEKUR
|3,97
|10.553.016
|% -5,70
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|GARAN
|9,74
|503.897.766
|% -2,11
|
|ASELS
|18,96
|481.956.990
|% -1,66
|
|PGSUS
|74,70
|395.252.688
|% -1,71
|
|HALKB
|5,69
|343.821.993
|% -4,21
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|KRDMD
|2,30
|334.482.892
|% -2,95
|
|ISFIN
|2,72
|249.257.339
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|105.786.148
|% -1,54
|
|PETKM
|3,64
|286.239.569
|% -1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3819
|7,4189
|% 0,37
|
|Frank
|5,8056
|5,8406
|% 0,46
|
|Riyal
|1,5300
|1,5377
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|7,08
|
|Altın Gr.
|272
|272
|2,15
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,03
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|0,36
|