***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2019 10:22
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Hava Yolları A.O. (THY) Yolcu Programı "THY Frequent Flyer Programı (FFP)" kapsamında, THY FFP üyelerine yönelik Miles&Smiles Kredi Kartı verilmesi amacıyla Bankamız Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ile Türk Hava Yolları A.O. arasında 5 yıl süreyle bir işbirliği kurulmasını teminen işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805469
BIST
13:43113.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 253,16
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:435,9527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0206
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9527
En Düşük
5,9292
13:436,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0433
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6360
En Düşük
6,5741
13:43289,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,80
|Açılış
|: 289,08
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,45
|59.602.515
|% 10,36
|
|MMCAS
|1,18
|36.660
|% 9,26
|
|EGCEY
|0,48
|212.233
|% 9,09
|
|SEKUR
|5,68
|23.886.264
|% 8,60
|
|BALAT
|1,02
|134.186
|% 8,51
|
|QNBFB
|39,30
|58.461.573
|% -9,11
|
|SMART
|10,45
|158.406.419
|% -7,93
|
|QNBFL
|120,00
|11.233.512
|% -6,47
|
|FONET
|7,58
|19.209.069
|% -5,49
|
|KFEIN
|11,39
|53.639.356
|% -5,40
|
|SMART
|10,45
|158.406.419
|% -7,93
|
|BERA
|4,06
|81.399.224
|% 6,84
|
|ODAS
|2,13
|69.905.854
|% -1,84
|
|HDFGS
|2,45
|59.602.515
|% 10,36
|
|QNBFB
|39,30
|58.461.573
|% -9,11
|
|IHLGM
|1,10
|45.057.090
|% 0,00
|
|ODAS
|2,13
|69.905.854
|% -1,84
|
|HDFGS
|2,45
|59.602.515
|% 10,36
|
|BERA
|4,06
|81.399.224
|% 6,84
|
|AKGUV
|2,24
|34.718.386
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7517
|7,7906
|% 0,78
|
|Frank
|6,0675
|6,1040
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5809
|1,5889
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-0,63
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,94
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|0,21
|