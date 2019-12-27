***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Hava Yolları A.O. (THY) Yolcu Programı "THY Frequent Flyer Programı (FFP)" kapsamında, THY FFP üyelerine yönelik Miles&Smiles Kredi Kartı verilmesi amacıyla Bankamız Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ile Türk Hava Yolları A.O. arasında 5 yıl süreyle bir işbirliği kurulmasını teminen işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805469BIST