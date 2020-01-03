***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız tarafından alınan Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Neova Sigorta Anonim Şirketi‘nin ortaklık paylarından Turkapital Holding B.S.C.C. ‘ nin % 53 oranındaki ve KFH Takaful Insurance Company (K.S.C.C.) ‘nin % 5 oranındaki hisselerinin satın alınması ile ilgili olarak niyet mektubu imzalanmış ve pay devrini yapacak ortaklara gönderilmesi süreci başlatılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807363BIST