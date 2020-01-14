***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.01.2020 12:01
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Hamad Abdulmohsen AL MARZOUQ Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, İcra Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı KFH Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Adnan ERTEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bürokrat İç Sistemler Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Alternatif Üye, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi Vakıflar Genel Müdürü
Mohamad AL MIDANI Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi, İç Sistemler Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi İslam Kalkınma Bankası Yatırım Müdürü
Nadir ALPASLAN Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Denetim Komitesi Başkanı, Etik Bankacılık ve Etik Yönetim Komitesi Üyesi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yrd.
Fawaz KH. E. AL SALEH Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İç Sistemler Komitesi Üyesi, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi Turkkapital Yönetim Kurulu Başkan Yrd./Neova Sigorta YK Başkanı
Ahmad S. AL KHARJI Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Alternatife Üye, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi KFH Finansal Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı
Mazin S.A.S. AL NAHEDH Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcraKomitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Kurumsal Sosyal Sormlukuk Komitesi Üyesi KFH Genel Müdür
SALAH ABDULLATIF AL MUDHAF Yönetim Kurulu Üyesi İç Sistemler Komitesi Üyesi Kuveyt Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdür Danışmanı
Ufuk UYAN Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür İcra Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KT Bank AG Gözetim Kurulu Üyesi
İrfan Yılmaz Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KT Bank AG Gözetim Kurulu Üyesi
Abdurrahman Delipoyraz KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Oral Bireysel Bankacılık Grubundan Sorumlu GMY Bankacı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ruşen Ahmet Albayrak Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu GMY Bankacı KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KT Bank AG Gözetim Kurulu Üyesi
Bilal Sayın Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Aslan Demir Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Cevdet Yılmaz Risk, Kontrol ve Uyum Grubu Başkanı Bankacı KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Süleyman Karakaya Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Ahmet Karaca Finansal Kontrolden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk İşlet. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Nurettin Kolaç Risk Takip ve Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812296
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