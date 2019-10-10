***KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
10.10.2019 16:51
***KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/12/2018
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDKTVKA1926
Nominal Değer (TL)
220.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
10/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/10/2019
Vadesi (Gün)
69
İtfa Tarihi
18/12/2019
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792221
BIST
17:5098.572
En Yüksek
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|Açılış
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100.260
En Düşük
97.511
17:505,8572
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
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En Düşük
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