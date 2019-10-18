***KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
18.10.2019 17:22
***KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/12/2018
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDKTVK12018
Nominal Değer (TL)
300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
18/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/10/2019
Vadesi (Gün)
89
İtfa Tarihi
15/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793953
BIST
18:0598.415
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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98.731
En Düşük
98.002
18:055,7877
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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6,4898
En Düşük
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18:05277,40
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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279,68
En Düşük
275,59